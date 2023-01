Basta ai crucci per le spalle larghe. Ti basta portare i capelli così per risolvere il problema!

Far sembrare le spalle larghe molto più piccole è un gioco da ragazzi. E puoi fare tutto cambiando semplicemente taglio di capelli.

Sei stanca di guardarti allo specchio e di pensare sempre che hai delle spalle troppo larghe? Da oggi potrai risolvere questo “problema” cambiando modo di portare i capelli. Posto che le spalle larghe sono considerati da molti un attributo di bellezza, è indubbio che ognuno ha le sue preferenze e che se tu non riesci proprio ad amare questo aspetto del tuo corpo, è giusto trovare un modo per mimetizzarlo. Un modo che risulta tra l’altro anche molto semplice.

Ti basta, infatti, puntare tutto sulla chioma per ottenere un risultato tale che ti consentirà di tornare a sorriderti davanti allo specchio. E tutto giocando sulle proporzioni e facendo in modo che lo sguardo altrui (e ovviamente il tuo) si concentri su altri aspetti.

Come contrastare le spalle larghe con il giusto taglio di capelli

Avere le spalle larghe, esattamente come il sentirsi troppo alte, può essere motivo di disagio per chi sogna da sempre di avere un fisico minuto. In realtà si tratta di un aspetto positivo che va solo gestito nel modo corretto. Come spesso avviene quando si parla di corpo, infatti, ciò che conta è il dare le giuste proporzioni alla propria figura. Cosa che si può ottenere anche con l’aiuto del giusto taglio di capelli.

Se un taglio molto corto può mettere in evidenza delle spalle larghe, uno della giusta lunghezza e con la giusta acconciatura può fare l’esatto opposto. E tutto senza dover impiegare delle ore davanti allo specchio. Con poche mosse potrai quindi tornare a sentirti più bella e ad amare l’immagine che ti rimanda lo specchio. Per farlo, ti basta scegliere un taglio di capelli che non enfatizzi le spalle e che doni al contempo un’immagine in grado di rimpicciolirle. Si tratta ovviamente di un’illusione ottica che si rivelerà però più che sufficiente per raggiungere il tuo scopo. Ovvero quello di piacerti e di sentirti sicura di te. Quale taglio scegliere, quindi?

A detta degli esperti, il più adatto è quello di media lunghezza e possibilmente vaporoso. Che si tratti di una cascata di riccioli, di onde morbidi o di capelli da rendere sempre voluminosi con le acconciature giuste, ciò che conta è creare un volume proprio all’altezza delle spalle. Questo, infatti, aiuterà a nasconderle proporzionando al contempo la tua figura.

Via libera quindi a long bob ondulati e a capelli lunghi ma scalati in modo da poterli acconciare creando delle onde o una qualsiasi forma di movimento. Se ami i capelli lunghi, a patto di mantenere il giusto volume, potrai spingerti anche oltre le spalle. Il consiglio, però, è di restare sempre sopra l’altezza del seno. In questo modo eviterai di appiattire i capelli e porterai lo sguardo su altre parti del corpo. Ciò eviterà che l’attenzione si concentri sulle spalle e ti farà sentire a tuo modo più centrata ed in linea con il modo in cui desideri apparire.

Scegliendo il taglio giusto e imparando a portarlo in base al tuo personalissimo stile ma senza dimenticare mai l’importanza del volume dei capelli, le tue spalle non saranno più un problema. Anzi, appariranno più piccole di quanto immagini e renderanno la tua figura molto più simile a quella che hai sempre desiderato. E tutto cambiando semplicemente modo di portare i capelli. Comodo, no?