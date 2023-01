Se il tuo cruccio è quello di essere troppo alta, devi scegliere tra questi tagli di capelli

Scopri quali sono i tagli di capelli che ti aiuteranno a sembrare meno alta. In questo modo sarai sempre perfettamente a tuo agio.

In un mondo in cui tutte (o quasi), mirano a sembrare più alte indossando tacchi alti e puntando su ogni possibile astuzia in grado di supportare la loro scelta, è giusto preoccuparsi anche di quella minoranza (che però esiste) che, invece, ha il solo desiderio di sembrare meno alta. Sebbene il famoso detto citi che “altezza equivale a metà bellezza”, diverse donne si sentono a disagio proprio per via di questa qualità. Ciò può dipendere da tanti fattori e a volte anche da una statura effettivamente sopra la media e che per alcune può rappresentare un problema.

Se anche tu rientri in questa minoranza, sappi che non sei da sola e che puoi migliorare le cose anche con un semplice taglio di capelli. Certo, nessuno può prometterti che perderai dei centimetri ma con il giusto taglio potrai riproporzionare le misure e sentirti un po’ meno alta. Pronta a scoprire come portare i capelli per sentirti al top?

I tagli di capelli per sentirti meno alta

Tempo fa avevamo esplorato quali sono i tagli di capelli in grado di far apparire una persona più alta. Oggi, lavoreremo nel senso opposto, puntando a quelli che, invece, possono aiutare a sentirsi più basse o comunque meno alte e vistose. Saper scegliere il giusto taglio di capelli per apparire più basse non è infatti così scontato. Quello più adatto alla tua persona dipende infatti da diverse caratteristiche che è importante studiare a fondo ma che ti riassumeremo in modo davvero semplice.

Iniziamo con il dire che all’altezza andrebbe sempre associato il tipo di capelli. Una chioma liscia necessita infatti di tagli diversi rispetto ad una mossa o riccia. Andando per ipotesi, se hai i capelli ricci, un taglio molto lungo potrebbe aiutarti schiacciando la tua figura e facendoti, quindi, apparire più bassa. Lo stesso, in caso di capelli lisci potrebbe sortire l’effetto contrario. I capelli lisci tendono infatti ad appiattirsi allungando così la tua immagine. È quindi importante considerare questo aspetto e pensare sempre che la cosa più importante è quella di avere i giusti volumi (a meno di non essere troppo minuta). Ciò, infatti, ti darà modo di “allargare” la figura.

Come sembrare più bassa se hai i capelli ricci

In caso di capelli ricci, quindi, puoi optare tra una chioma lunga da portare con la riga al centro. Questo vale maggiormente se i tuoi capelli sono tanti e, nonostante la lunghezza, in grado di apparire comunque ricchi di volume.

In alternativa puoi optare per un taglio di media lunghezza che giochi appunto sui volumi. Questi, però, dovranno essere sempre sui lati in modo da non aggiungere centimetri a quelli della tua statura.

I tagli per capelli lisci che ti faranno apparire più bassa

Se i capelli sono lisci è meglio non optare per un taglio lungo e quindi piatto. A meno che tu non abbia la costanza di acconciarli sempre in modo da dargli volume. Se la tua opzione è quella di portarli ondulati puoi infatti puntare su un taglio lungo, magari con una scalatura appena accennata ma in grado di spezzare un po’ l’effetto allungante che avresti altrimenti.

In alternativa puoi scalarli molto e optare su un gioco di volumi e di onde. In questo modo godrai di un taglio semplice da gestire ma anche in grado di farti sentire meglio con te stessa.

Parlando in linea più generale, e quindi di tagli che vanno bene per ogni tipo di capelli, la scelta migliore è quella del taglio piuttosto lungo e possibilmente ondulato. Uno troppo corto, infatti, slancerebbe maggiormente il collo, metterebbe in mostra le spalle e andrebbe a creare un’immagine di te ancora più alta.

Volendo, quindi, potresti scegliere tra un taglio medio da portare piatto sulla sommità della testa e con i volumi ai lati.

In alternativa puoi invece optare per dei capelli lunghi, possibilmente scalati in modo da ottenere il giusto movimento e da portare lunghi. Così facendo, la tua figura apparirà più proporzionata e, pur non lavorando effettivamente sui centimetri, riuscirai a sentirti meno alta e per questo maggiormente a tuo agio.