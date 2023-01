Blue Lipstick: il look stile Avatar che è già la tendenza assoluta del 2023, devi provarlo subito

Direttamente da Pandora arriva il make-up che ti stupirà nel 2023: il look Avatar da imitare subito soltanto con un bellissimo rossetto blu, questo è il nuovo trend.

Se il make-up è la vostra passione, probabilmente sarete già alla ricerca di tutte le tendenze più sorprendenti che il nuovo anno porta con sé. Basterà frequentare il mondo del web per rendersi conto di una vera e propria mania che sta letteralmente spopolando. Come spesso accade, a fungere da ispirazione è il mondo del cinema, che ha riportato in auge l’indimenticato successo del film più visto di tutti i tempi: Avatar.

Con “La via dell’acqua“, James Cameron ha riportato sui maxi-schermi il colossal con la sua seconda avventura, tutta dedicata al mondo marino. I volti iconici dei protagonisti, gli abitanti del mondo di Pandora, sono tornati così ad affascinare gli spettatori di ogni paese. Bellissimi, con fisici statuari e acconciature super glamour, sguardi brillanti e soprattutto, l’immancabile pelle blu.

Ancora una volta quindi, tutti hanno desiderato sentirsi, almeno per un momento, parte di quel favoloso pianeta immaginario, fatto di pura meraviglia. Le beauty-bloggers ci hanno riprovato, mettendo in atto le loro capacità da make-up artists e riproducendo nei modi più svariati la “bellezza blu” di Avatar. Questo ci porta ad un’inevitabile conseguenza: il blu è tornato protagonista della scena.

Il rossetto blu ti farà sentire in un batter d’occhio nel mondo di Avatar: ecco perché devi inserirlo ora nel tuo make-up

Il potere dei trucchi permette a chiunque di rendersi diversa dal solito, giocando anche solo per un giorno, a mettersi nei panni del proprio idolo preferito, o magari in quelli del proprio “Avatar”. Forse non sarete delle provette make-up artists, di quelle che conoscono l’arte dei pennelli e possono trasformarsi completamente in una favolosa abitante del mondo di Pandora. Ma non dovete disperare, perché basterà un semplice trucchetto per farlo in un batter d’occhio.

Proprio così, un rossetto blu è la vera tendenza del momento, da cui non potete proprio sfuggire. Elegante, azzardato, futuristico e fuori dal comune, ma la scelta più glamour che si possa fare in apertura del 2023. Non abbiate paura di osare, questo è il momento di proiettarsi oltre lo spazio.

Che abbiate la pelle scura, chiara, rosata o olivastra, il rossetto blu è uno sfizio che tutte potrete permettervi. Non c’è bisogno di dedicarsi a make-up complicatissimi e articolati, anche il trucco più semplice prenderà tutta un’altra piega se ci aggiungete un tocco di blu. Sarete pronte ad essere delle vere icone del cinema.

Se il blu è la vostra grande passione, questo è il vostro momento. Osate con un total look tono su tono, creando un favoloso smokey eyes che sfrutta tutte le fantasiose tonalità dell’azzurro. Il rossetto blu può essere anche metallizzato, per un effetto ancora più strong!

Se non passare inosservate non è un vostro problema, trasformatevi in vere regine dello spazio, con questo make-up grintoso e potente. Il rossetto blu può essere applicato nella zona centrale delle labbra, contornate invece da matita e rossetto nero, per un effetto bicolor mozzafiato.

Ottenete un vero effetto Avatar semplicissimo da realizzare coniugando un rossetto blu intenso effetto gloss, con un eyeliner grafico della stessa tonalità. La tendenza del momento in fatto di trucco occhi viene reinterpretata in una chiave speciale e perfetta per questo periodo. Pronte a mettervi in viaggio verso Pandora? Sicuramente non avrete nulla da invidiare alle bellissime eroine del film!