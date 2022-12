Vuoi sembrare più alta? Ecco i 5 tagli alla moda che fanno per te. Ti sentirai bellissima!

Ci sono tagli di capelli che possono aiutare slanciando la figura e facendo apparire più alte di quel che si è. Scopri quali sono i più alla moda e come scegliere quello più adatto a te.

Se uno dei tuoi più grandi crucci è quello di apparire più alta, da oggi potrai darti una mano cambiando taglio di capelli. Si, hai capito bene. Il modo in cui scegli di portare i capelli può far apparire la tua figura più o meno slanciata. Motivo per cui, ti basterà scegliere quello che senti più nelle tue corde tra i tanti modelli proposti, per iniziare a cambiare le cose e a sentirti più bella.

Oltre alla possibilità di migliorare il contorno del viso e di snellire una figura con qualche chilo di troppo, un taglio di capelli può infatti modificare la percezione che si ha di una persona. E, nel caso che affronteremo oggi, può fare molto proprio in merito all’altezza. Un motivo in più per prendere seriamente in considerazione l’idea di apportare qualche modifica al tuo look, rendendolo al contempo alla moda e più piacevole che mai.

Come scegliere un taglio di capelli in base all’altezza

Iniziamo con il dire che la scelta di un buon taglio di capelli dovrebbe prendere in considerazione tanti aspetti. Tra questi, i più importanti sono sicuramente la forma del viso, la figura in generale e l’altezza. Seguono poi altri particolari ugualmente importanti che riguardano il bisogno di praticità, il tempo che si ha da dedicare alla chioma e, ovviamente, ciò che fa sentire a proprio agio.

Detto ciò è importante tenere a mente che all’altezza va sempre legata anche la fisicità di una persona e, inutile dirlo, la forma del viso. Lavorando su questi elementi, pensando magari anche ad un tocco di sfumatura colorata per i capelli, sarà possibile ottenere dei risultati davvero speciali. Ecco, quindi, quali sono i tagli su cui lavorare in base alle tue altre caratteristiche ma che, di sicuro, vanno bene per farti sentire più alta.

Il pixie cut

Partiamo da uno dei tagli più amati del momento e che è quindi sempre un piacere da portare.

Il pixie cut si rivela perfetto per chi ha problemi di altezza. Slancia infatti la figura, portando l’attenzione alla parte superiore della persona. Questo, a sua volta può essere più o meno sfilato in base alla forma del viso e, ancora, in base alla fisicità di chi lo porta.

Il bob corto

Anche un bob corto può rivelarsi davvero utile per chi ha problemi di altezza. Tende infatti a slanciare in modo unico, donando sempre un look sofisticato e gradevole. Giocando con i volumi, potrai poi donargli sempre degli effetti diversi ed in grado di sposarsi con i vari look che sceglierai di indossare. Il tutto per un taglio che ti farà sentire femminile come non mai, slanciandoti al contempo.

Il mullet

Nato come taglio maschile, negli ultimi tempi sta prendendo sempre più piede la versione al femminile. Grazie ad una frangetta molto corto e ad un taglio scalato su misura ed in grado di creare una vera e propria cornice intorno al volto, il mullet è infatti in grado di slanciare la figura e di donare al contempo un certo carattere a chi lo indossa. Da portare sia in versione molto corta che più lunga ma sempre molto sfilata, aiuta sempre ad apparire più alte. E tutto senza mai perdere il suo stile.

Lo shag

Questo caschetto estremamente scalato, si rivela perfetto in caso di capelli fini e aiuta al contempo a slanciare la figura. Perfetto da portare in ogni occasione, ha un che di particolare che aiuta anche ad apparire sempre con un certo carattere. Un modo per apparire semplici e non passare mai inosservate. E tutto con un taglio che può fare davvero molto. E se hai i capelli spessi? Niente paura, puoi sempre utilizzarlo, cambiando però le scalature che dovranno essere laterali.

Il bob con frangia

Se non ce la fai proprio a tagliare i capelli corti, puoi optare per un bob lungo a cui aggiungere una frangia a tendina. Questa porta lo sguardo verso l’alto facendo apparire la figura più alta e donando al contempo un effetto slanciato davvero interessante. In questo modo, potrai portare comunque i capelli lunghi senza per questo correre il rischio di apparire più bassa.

Come gestire le acconciature

Se per i capelli corti ti basta un po’ di gel o di lacca ed una spazzolata per ravvivare la chioma, in caso di capelli medi o lunghi, il consiglio degli stylist è quello di puntare tutto sull’altezza. Ecco, quindi, che una coda alta aiuta sia ad apparire più alta che con un viso più giovane.

E lo stesso vale per chignon o acconciature che puntano verso l’alto e che, quindi, sono in grado di sollevare gli zigomi. Un modo indubbiamente simpatico per giocare con la propria figura, sopratutto se si sta ancora valutando il taglio giusto da scegliere e se si desidera fare delle prove per capire come ci si sente ad andare in giro con la nuca scoperta.

Scegliere il taglio giusto per apparire più slanciate è sempre una questione di stile. Per farlo al meglio è molto importante non sottovalutare mai come ci si sente con una determinata acconciatura. Sceglierne una che funziona solo sulla carta ma che non dona sensazioni piacevoli è infatti sconsigliatissimo. Molto meglio optare per una via di mezzo ma contare su un taglio che sia in grado di donare il massimo in praticità e libertà di movimento. Il resto del risultato, sarà dato infatti dal tuo sentirti bene nei tuoi stessi panni.