Paola Egonu, chi è: età, altezza, vita privata e quel dramma che ha stravolto tutto

Chi è Paola Egonu? Età, altezza, fidanzato, stipendio, carriera, vita privata e quel dramma che ha stravolto tutto.

Paola Egonu è una delle atlete italiane più apprezzate e forti del momento. Pallavolista della nazionale italiana, ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e agli Europei di pallavolo. Molto seguita anche sui social, è stata scelta da Amadeus per salire sul palco del Festival di Sanremo 2023. Tra le varie presenza femminile della 73esima edizione del Festival, infatti, c’è proprio Paola Egonu, ma chi è la giovane pallavolista?

N ome: Paola Egonu

Paola Egonu Segno Zodiacale: Sagittario

Sagittario Età: 24 anni

24 anni Data di nascita: 18 dicembre 1998

18 dicembre 1998 Luogo di nascita: Cittadella (Padova)

Cittadella (Padova) Professione : pallavolista (schiacciatrice e opposto)

: pallavolista (schiacciatrice e opposto) Altezza: 189 cm

189 cm Peso: 79 Kg

79 Kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram Ufficiale: @paolaegonu

Paola Egonu: vita privata e carriera

Nata il 18 dicembre del 1998 a Cittadella in provincia di Padova, i genitori di Paola, di origini nigeriane, arrivano in Italia prima della sua nascita. Sin da piccola, si appassiona alla pallavolo cominciando a giocare a livello locale. Le qualità agonistiche di Paola, però, vengono subito a galla e, notata dagli addetti ai lavori, comincia la carriera a livello agonistico e professionale giocando in serie B1, A2 e infine in A1 e conquistando, poi, anche la Nazionale.

Paola vince Campionati, Supercoppe, Champions League, Scudetti e Coppe Italia e diventa un vero e proprio personaggio anche su Instagram dove è seguita da più di 400mila followers. La sua popolarità la porta a conquistare anche Amadeus e il palco del Festival di Sanremo 2023.

Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo una storia con la pallavolista polacca Katarzyan Skorupa, dall’estate 2020, fa coppia fissa con Michal Filip, un pallavolista polacco di 27 anni.

Stipendio

Tra le giocatrici di pallavolo, la Egonu è tra le più pagate del momento. Secondo alcuni rumors, infatti, il suo stipendio si aggirerebbe intorno ai 400mila euro annui.

Gli insulti razzisti

Paola, purtroppo, più volte è stata oggetto di insulti razzisti non solo sui social, ma anche quando scende in campo. “Siamo italiane. Per me, avere origini diverse è normale. Il bimbo non si accorge del colore che ha finché, a scuola, una maestra dice che è nero o giallo”, le parole della pallavolista.

Il dramma

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera nel 2021, Paola ha raccontato di aver vissuto momenti difficili a causa degli attacchi di panico.

“Mi sono chiusa per una settimana nella mia stanza, staccando tutto. Non ho risposto né a messaggi né a telefonate e devo ringraziare la mia famiglia se sono riuscita a rialzarmi subito. Qualche giorno fa in allenamento ho avuto un attacco di panico: non è stato il primo e non sarà l’ultimo. Se qualcuno crede che io sia Wonder Woman si sbaglia di grosso“, ha rivelato.