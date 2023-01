Quest’anno tornano di moda i capelli color miele. Scopri se sono la scelta più giusta per te!

I capelli color miele sono una delle scelte trend del 2023. Scopri se si tratta di una nuance che si adatta al tuo viso.

Seguire le tendenze è una delle tante possibilità che ci offre la moda quando si parla di capelli e di stile. Così, se capita di essere indecise su quale cambiamento apportare alla propria chioma si può optare per suggerimenti che, andranno considerati sotto diversi punti di vista e adattati alla propria persona. Se il nuovo anno ha acceso in te la voglia di un cambiamento e stai optando proprio per un colpo di testa a tutto colore, sappi che il miele è una delle tendenze “calde” del 2023.

Oltre al viva magenta, considerato a tutti gli effetti il colore dell’anno, anche il color miele sembra essere infatti una delle opzioni più valide per essere a passo con i tempi e sentirsi al contempo nella propria comfort zone. Questo colore, più caldo rispetto al magenta, è infatti l’ideale per chi desidera apparire senza esagerare e per chi sogna da sempre una chioma lucente. La cosa importante da fare, prima di cambiare colore, però, è quella di capire se si sta scegliendo quello giusto. Posto che la decisione finale dovrebbe dipendere sempre da come ti vedi allo specchio, ci sono delle regole di base che possono indicarti se il miele è effettivamente la colorazione che più ti si addice.

Come capire se il color miele è la scelta più adatta a te e alla tua chioma

Iniziamo con il dire che a meno di non essere già bionda, per colorare i capelli di miele dovrai effettuare una decolorazione. Questo passaggio, è ovviamente indicato in caso di capelli sani. Qualora i tuoi fossero rovinati, forse ti converrebbe prima curarli, optando magari per un altrettanto caldo color caramello, sicuramente meno invasivo per la struttura della tua chioma ma comunque in grado di farti sentire bellissima.

Tornando al color miele, per comprendere se si tratta della scelta più giusta può essere utile prestare attenzione ad alcuni particolari.

In caso di carnagione scura, ad esempio, il miele potrebbe risultare eccessivo. Anche se ciò non è sempre detto. In tal caso, si rivela ancora una volta più indicato il caramello o, se proprio non vuoi rinunciare alla tua prima scelta, a dei semplici riflessi o ad un balayage che si mantenga il più possibile sui toni più scuri del miele.

Anche il colore degli occhi può fare la differenza. La buona notizia, però, è che il color miele si adatta a tutti, scaldando quelli scuri ed illuminando quelli chiari. Se il viso necessita di luce è inoltre importante puntare su una colorazione che sia più presente sulla parte alta e che arricchisca di punti luce la zona delle guance.

Le cose cambiano, quindi, anche in base alla lunghezza dei capelli. Un caldo color miele si sposa al meglio con le chiome lunghe. Ma può risultare piacevole anche se applicato sotto forma di meches o di colpi di sole per donare carattere ad un pixie cut. Insomma, le possibilità di sfoggiare effettivamente questo colore sono tante. E le immagini a seguire ne sono un felice esempio.



Se sei ancora un po’ incerta, però, il consiglio è quello di partire pian piano, iniziando magari con dei colpi di luce o con un degradè utile sopratutto sui capelli castani. Pian piano potrai poi decidere se aumentare l’effetto o se mantenerti sul neutro. Il risultato sarà comunque più che mai piacevole.