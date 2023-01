Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sognano un figlio: la reazione dei genitori di lui

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, tra alti e bassi al Grande Fratello Vip, sognano un figlio: la reazione dei genitori di lui.

Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi formano la prima coppia del Grande Fratello Vip 2022. Tra i due, il feeling è stato immediato e il primo bacio, come hanno svelato entrambi, è arrivato dopo dieci giorni. Se Edoardo è stato il primo a perdere la testa per l’ex schermitrice, con il tempo, anche la Fiordelisi ha capito di essersi totalmente innamorata di lui. Nonostante i forti sentimenti che li legano, tra i due non mancano discussioni e incomprensioni.

Edoardo, infatti, non tollera l’atteggiamento provocatore che spesso Antonella ha per attirare le sue attenzioni. Donnamaria, inoltre, dopo più di cento giorni, non sopporta le continue litigate di cui è protagonista Antonella e, di fronte anche a situazione poco piacevoli, preferisce allontanarsi. A Capodanno, i due hanno raggiunto il punto più basso della loro relazione. Edoardo si è lasciato andare ad una serie di parole pesanti nei confronti della fidanzati e si è “vendicato” dei suoi atteggiamenti con alcuni ragazzi della casa avvicinandosi di proposito ad Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia.

Antonella, di fronte alle risate e all’atteggiamento del fidanzato è crollata lasciandosi andare ad un pianto disperato. La situazione è peggiorata quando, in diretta, Alfonso Signorini le ha mostrato una clip con le cose dette da Edoardo nei suoi confronti. Tutto sembrava finito, ma i sentimenti sono stati più forti e hanno portato i due a confrontarsi e a chiarirsi.

Il sogno di una famiglia di Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi

L’uno di fronte all’altra, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno ammesso di aver commesso degli errori. Edoardo ha chiesto scusa ad Antonella per essersi avvicinato di proposito ad Oriana Marzoli ribadendo di non aver fatto nulla con quest’ultima. Inoltre, Edoardo ha chiesto scusa alla fidanzata anche per le parole pesanti utilizzate nei suoi confronti. Antonella, a sua volta, gli ha chiesto scusa per le provocazioni che gli ha fatto sin dall’inizio del loro percorso (avvicinandosi, ad esempio, ad Antonino Spinalbese ndr) e per aver dato adito ad alcuni commenti della casa nei suoi confronti.

I due, inoltre, hanno ribadito di essere innamorati dicendosi un “ti amo” sussurrato tra un bacio e un altro. Entrambi stanno facendo di tutto per proteggere il loro rapporto dal contesto e riuscire a viversi fuori dalla casa del Grande Fratello Vip avendo un sogno in comunque: quello di formare una famiglia.

Edoardo, infatti, a 30 anni, sogna di avere un figlio e, Antonella, a 24 anni, ha ammesso di aver cominciato a pensare ad una famiglia solo quando si è innamorata di Edoardo per cui sta pensando di lasciare Milano, la città in cui vive, per trasferirsi definitamente a Roma, la città di Edoardo.

Quello della famiglia è un sogno importante che ha spinto Antonella ad immaginare come potrebbe essere un figlio. L’ex schermitrice ha ammesso che lo sogna con gli occhi e il naso del fidanzato e, approfittando della presenza delle palette con i loro volti in casa, si è divertita a sovrapporle per immaginare più concretamente il loro bambino futuro.

Lo stesso gioco è stato fatto dai fan che, utilizzando un app, hanno creato l’immagine del futuro figlio di Edoardo e Antonella. La foto è stata pubblicata su Twitter dove è arrivata anche la reazione dei genitori di Edoardo Donnamaria che si era già lasciato andare ad una dichiarazione d’amore da pelle d’oca.

Se il padre di Edoardo, oltre a lasciare il proprio like ha anche commentato con un “dove si firma” facendo intendere di non vedere l’ora di diventare nonno, la mamma di Edoardo che ha conosciuto Antonella e che ha ammesso di rivedersi in lei quando era giovane, si è limitata ad un semplice like. Alfonso Signorini mostrerà la reazione dei genitori ad Edoardo?