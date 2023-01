Dai nuova vita ai capelli castani. Questi sono i colori perfetti per il 2023!

Scopri quali sono i colori perfetti per i tuoi capelli castani. Le migliori opzioni per il 2023 in cui essere bellissima!

Il nuovo anno è ormai arrivato e probabilmente stai già pensando a come rinnovare il tuo look. Un modo molto semplice e solitamente in grado di farci sentire belle è quello di cambiare colore ai capelli. Una scelta che quest’anno potrebbe rappresentare la svolta per darti un look tutto nuovo.

Se hai i capelli castani, infatti, ci sono diverse opzioni che possono fare al caso tuo. E tutto donando maggior lucentezza sia alla tua chioma che al tuo viso. Scopriamo, quindi, quali sono le opzioni tra cui scegliere e come individuare quella perfetta per te.

Come scegliere il colore di capelli per il 2023 se hai i capelli castani

Avere i capelli castani, quando si parla di colorare i capelli, può essere una vera fortuna. Le opzioni sono infatti diverse e tutte in grado di valorizzarti. Che si tratti di un colore pieno, di colpi di luce o di riflessi da applicare sulla chioma, potrai infatti godere di effetti diversi e tutti davvero piacevoli.

La prima cosa da fare, se hai i capelli castani e vuoi ottenere il meglio dalla tua scelta, è quella di valutare quanto questi siano scuri e se tendono o meno al rosso. In tal caso, infatti, la scelta più ovvia e adatta a te sarà quella di optare per il colore dell’anno che è il rosso viva magenta e che ben si sposa sicuramente alla tua chioma.

Se questo tipo di colore ti sembra troppo acceso, puoi optare per un degradè che ti consenta di mantenere la radice del tuo colore, andando pian piano verso il rosso. In alternativa, ci sono altri colori che potresti scegliere e che sono sempre in voga per quest’anno. Uno tra i più gettonati per la nuova stagione è il glowing bronde, un colore che mescola insieme i riflessi biondi su base castana. Una scelta che dona una certa luminosità e che aiuta a far apparire il volto più scolpito.

Altra possibilità è invece quella del face framing che consiste nel colorare le ciocche che incorniciano il volto con riflessi più chiari. Per ottenere questo risultato basterà schiarire le ciocche laterali scegliendo la nuance che più ti piace e che meglio si addice al tuo incarnato. Il risultato sarà un viso più luminoso e che apparirà più giovane.

Se la tua voglia di cambiare va a braccetto con quella di non eccedere e di mantenerti su una colorazione naturale, puoi illuminare il tuo castano con semplice ma sofisticato golden caramel. Con questa colorazione i tuoi capelli risulteranno lucenti e più che mai belli da vedere e ti daranno un’aria davvero elegante. Perfetta per ogni occasione.

Scegliere la colorazione più adatta ai tuoi capelli castani sarà più semplice che mai. Ciò che conta è individuarne una che ti piaccia e che sia in linea con il tuo stile. In questo modo potrai goderne al meglio e sentirti sempre al top senza snaturarti troppo. E in caso di cambi repentini di idea puoi sempre cambiare e passare ad un colore diverso.