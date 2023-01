Francesca Chillemi esce allo scoperto: inizio d’anno con il botto

Francesca Chillemi inizia con il botto il nuovo anno: con un grande annuncio sui social, l’attrice scatena l’entusiasmo del web.

Francesca Chillemi inizia con il botto il nuovo anno. L’attrice ha scatenato l’entusiasmo dei fan con un clamoroso annuncio, forse quello che tutti i suoi followers aspettavano da tempo. Con l’inizio del 2023, così, l’ex Miss Italia ha voluto accontentarli pubblicando una storia sul suo profilo Instagram che, in poco tempo, è diventata virale e che ha fatto partire ufficialmente il countdown.

Dopo aver saltato l’ospitata a Ballando con le stelle a causa del covid, la Chillemi ha trascorso Natale e Capodanno in famiglia senza, tuttavia, dimenticare i fan che la seguono con tanto affetto ormai da anni. Sempre presente sui social, così, ha voluto fare loro un regalo speciale che è stato particolarmente apprezzato.

L’annuncio di Francesca Chillemi

Quello di Francesca Chillemi è un annuncio professionale che i fan aspettavano da tempo. L’attrice, infatti, ha annunciato la data di inizio di Che Dio ci aiuti 7. La famosa fiction, infatti, tornerà ufficialmente in onda su Raiuno giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 21.30. In totale, la fiction farà compagnia ai telespettatori di Raiuno per 10 prime serate. Nella fiction in cui lavora dalla prima stagione, la Chillemi torna ad interpretare Azzurra, la ragazza che, arrivata nel convento come quella viziata, si trasforma, serie dopo serie, in una donna generosa grazie all’amore di Guido, il marito perso in un incidente.

Tornata in convento sia riavvicina alla fede e, nella nuova stagione, è lei a prendere in mano le redini di tutto dopo l’addio di suor Angela, il personaggio interpretato da Elena Sofia Ricci che sarà presente solo nelle prime puntate avendo scelto di dire addio al personaggio che le ha regalato tanto in termini di affetto da parte del pubblico.

Il countdown, dunque, per l’atteso ritorno della fiction “Che Dio ci aiuti” è ufficialmente partito. Del cast storico, oltre alla Chillemi, ci sarà anche Valeria Fabrizi nei panni di Suor Costanza. Non mancheranno, inoltre, le novità. Saranno diversi i nuovi personaggi tra cui dovrebbe esserci anche quello interpretato da Elena D’Amario, ex allieva di Amici e oggi professionista della scuola di Maria De Filippi.

L’attesa, dunque, sta per terminare. La Rai punta nuovamente a sbancare gli ascolti con una delle fiction in assoluto più amate dal pubblico non temendo l’addio di Elena Sofia Ricci esattamente come accaduto con Don Matteo dopo l’addio di Terence Hill.