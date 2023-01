L’eccesso ci piace! Make-up stile rock, tutto quello che devi sapere per ottenerlo al meglio

Addio timidezza, è il momento di osare con un make-up da vera rockstar: ecco svelati tutti i segreti per ottenerlo al meglio, seguili e libera il tuo animo rock!

Una delle più belle gioie che questo mondo ci ha riservato, diciamoci la verità, è la possibilità di giocare con il make-up. Svegliarsi ogni giorno con un mood diverso e scegliere di essere la persona che ci si sente ogni momento è una delle più belle forme d’espressione. Ecco perché, anche chi ha un animo fuori dalle righe e non ama la banalità, può divertirsi a interpretare il suo personaggio attraverso il trucco.

Se il vostro spirito è sempre stato quello di una rocker, mettete da parte la timidezza e le costrizioni del caso scegliendo un make-up forte e deciso dai toni scuri e marcati. Certamente, sappiamo bene che le varie occasioni della giornata, come il lavoro o gli incontri ufficiali, non permettono sempre di osare esageratamente, ma di certo una serata fuori con le amiche vi darà la possibilità di farlo.

E perché no, potrebbe essere anche il caso di donne più discrete e classiche, che tendenzialmente amano passare inosservate, ma che dentro di loro hanno una voglia irrefrenabile di sperimentare. Abbandonate per una volta il comfort dei colori nude e pastello, lanciandovi in tonalità audaci sugli occhi e sulle labbra. É il momento di osare!

Tutti i segreti per un make-up davvero rock: seguili e ti sentirai una star

Non si può pensare ad un look rock senza immediatamente avere in mente un colore per eccellenza: il nero. É facile immaginare, quindi, che la nuance più scura dello spettro di colori dovrà essere protagonista assoluta dello sguardo. Via libera allora a smokey eyes intensi e dark e all’uso smisurato di eyeliner e matita nera.

Quest’ultima può essere applicata sia sopra che sotto l’occhio, utilizzando dei pennellini per sfumarla bene. Uno dei segreti per un make-up rock è, infatti, un effetto volutamente “sbavato“.

Che abbiate gli occhi scuri o chiari, non fa differenza. Lo sguardo deve essere magnetico e leggermente inquietante. Per ottenerlo, partite con un grigio dall’angolo interno dell’occhio, che andrà poi sfumato verso l’esterno in una coda. Per un maggiore “cat-eye“, usate un eyeliner che segni perfettamente la linea.

Anche le ciglia sono un punto di forza. Le tendenze attuali ci dicono che devono essere maxi, perciò aiutatevi con l’aggiunta di ciglia finte o con diverse passate di mascara. L’eccesso ci piace!

Anche l’incarnato deve essere perfettamente studiato. Generalmente un look dark/rock richiede una pelle chiara e quasi eterea, che fa emergere il contrasto con il nero dei dettagli. Stendete in modo uniforme un fondotinta a massima copertura, che andrete poi a fissare con una cipria piuttosto pallida.

Il contouring è fondamentale. Un po’ di blush sugli zigomi ci sta bene, ma senza esagerare (non vogliamo l’effetto bambolina!). Optate per colori scuri e bronzer, evitando i rosati.

Un altro punto fondamentale sono sicuramente le labbra. Spazio assoluto alla fantasia. Se preferite smorzare il trucco forte degli occhi, restate su un nude super glamour. Se il vostro animo rock vuole uscire completamente fuori e non ha davvero paura di osare, sfoggiate un rossetto nero o blu senza alcuna paura.

Se invece, preferite restare su un look più “tranquillo”, scegliete i colori violacei o marroni. E per condire il tutto, non dimenticate qualche strass a impreziosire gli occhi, unghie nere e capelli super cotonati. Sarete pronte a stupire le amiche con una versione di voi che, probabilmente, non si sarebbero mai aspettate!