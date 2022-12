Gothic Lips il beauty trend del 2023: ecco come ricrearlo

Labbra scure o lip gloss neri: il Gothic Chic è la tendenza beauty del 2023. L’estetica del gotico e delle atmosfere dark popolano il mondo del make up. Ecco come ricrearli!

Il mondo gotico e tutta la sua atmosfera dark, cupa e teatrale torna prepotentemente sulle scene del mondo del make up e del beauty per la stagione 2023. I colori caldi della terra, l’oro e tutte le sfumature del marrone cedono il passo a sfumature intense, dal forte contrasto e con pigmenti che virano dal rosso scuro, al viole fino al nero: ecco il Gothic Chic!

In questo articolo non ci concentreremo sul gothic chic in generale, ma su una particolare parte del corpo: le labbra. Infatti, nonostante i rossetti scuri e neri fossero già stati sdoganati nel lontano 2018 oggi il rossetto nero anche nella versione più soft come il lipgloss torna prepotentemente nelle scene.

Adatto ad ogni tipo di carnagione, anche per chi ha la pelle chiarissima. Il nero sulle labbra rappresenta l’opposto ai beauty look nude e leggeri di tendenza fino a questo momento. In particolare, da qualche settimana spopola sul mondo del web, un trend per ricreare il perfetto lucidalabbra nero anche senza averlo mai comprato. Scopriamo come!

Gothic Lips, lipgloss fai da te sulle tonalità del nero: ecco come seguire il trend del 2023

Il trend del momento e che catalizzerà l’attenzione fino al 2023 è sicuramente il lipgloss nero. Facile da ricreare anche in casa. Molte beauty influencer, ed esperte di make up di tutto il mondo hanno provato a realizzare il loro perfetto lucidalabbra nero. In Italia, anche Cliomakeup, la nota make up artist delle star e fondatrice di un proprio marchio. Scopriamo come ha fatto, per ricrearlo anche noi!

Per avere delle perfette labbra gothic da sfoggiare durante le feste o per una cena con le amiche bastano due semplici prodotti che tutte abbiamo in casa: un lucidalabbra trasparente e un ombretto nero.

Come la beauty influencer Cliomakeup ha spiegato nel corso del suo video, basta semplicemente grattare un po’ di un ombretto nero (più scuro è, migliore sarà l’effetto) e mischiarlo insieme al lucidalabbra. ll risultato, come vedrete nella foto qui sopra, sono delle labbra scure ma dall’effetto naturale.