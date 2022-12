Mara Venier sta vivendo un grande dramma in queste ore che le sta andando molta preoccupazione. Anche i suoi fan si sono detti molto preoccupati per lei e la sua famiglia e le hanno comunicato la loro vicinanza emotiva.

Mara Venier sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Domenica In, il programma che conduce ormai da anni in onda tutte le domeniche nel pomeriggio di Rai 1 è sempre seguitissimo e il suo pubblico è ormai fidelizzato. Di Mara i fan amano soprattutto la sua simpatia e la sua semplicità che l’ha fatta, con gli anni, diventare un vero e proprio membro delle famiglie italiane. Ma in queste ore la vita privata della Venier sta subendo un vero e proprio stravolgimento, dal momento che il marito Nicola Carraro versa in difficili condizioni di salute.

Mara Venier, il dramma che sta vivendo

Carraro ha infatti contratto il Covid e Mara è molto preoccupata per la sua salute dal momento che l’uomo non è più giovanissimo. La Venier l’ha scoperto solo pochi minuti che iniziasse l’ultima sua diretta di Domenica in e ha voluto lanciare un messaggio all’amato marito attraverso il suo seguitissimo account Instagram.

“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni …ma adesso il Covid è arrivato lì a Santodomingo Casa de campo”, ha scritto scritto Mara (che molti sospettano si sia rifatta con il tempo) a corredo di una foto che ritrae Carraro felice e sorridente. “Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi. Vorrei essere vicina a te….Forza amore mio. Ti amo”. Mara ha poi voluto ringraziare di cuore il medico che sta seguendo Carraro in questo difficile momento. Moltissimi sono stati i commenti preoccupati al post, ma tanti fan hanno solo voluto dare forza a Mara e alla sua famiglia in questo momento poco tranquillo. “Forza”, ha scritto Elisabetta Gregoraci, aggiungendo una emoticon a forma di cuore. La stessa emoticon utilizzata anche da Beppe Angiolini nel suo semplice ma eloquente commento.

L’amore di Mara per il marito

Il grande amore di Mara (vi ricordate com’era da giovane?) nei confronti di Carraro può dirsi assolutamente ricambiato. In una recente intervista, l’uomo ha svelato alcuni lati “nascosti” della conduttrice, pronunciando parole ricche di amore e affetto per lei. “Mara prende fuoco, facilmente. Ma si spegne in un attimo, quando inizia io rido e lei si smonta. In vent’anni avremo litigato due volte, non di più”, ha asserito Carraro.

“Via, se abbiamo litigato abbiamo litigato per le vacanze. Io amo il mare, i Caraibi, lei le città. Io andrei a Santo Domingo, lei a New York. Su quello si discute. Ma è quella la Mara vera, fatta di niente e di tutto, di un sorriso, di capelli fermati alla meno peggio, con la scopa in una mano e la canna dell’acqua nell’altra. Ti ricordo che ero un produttore cinematografico, di dive ne ho incontrate tante, ma lei non ha bisogno di farlo, non necessita di abiti o di trucchi, anche in vestaglia è di una bravura immensa. Lei è il mio sole. Il mio amore“. E ha aggiunti, bonariamente: “Alle sei è già pronta sull’attenti a pulire, non gliene importa niente se io dormo ancora”. Un amore davvero fortissimo e invidiabile!