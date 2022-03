Mara Venier rifatta? La verità sulla straordinaria bellezza della conduttrice

By

Mara Venier è ancora bellissima, ma ha fatto ricorso ai ritocchini estetici? Scopriamo insieme il prima e dopo.

Una delle conduttrici più amate della tv italiana è Mara Venier che è sempre la regina della domenica e non solo. Con la sua Domenica In intrattiene il pubblico di telespettatori che la segue con passione. Nel programma si passa dagli argomenti più impegnativi, dalla cronaca alla situazione internazionale, fino al puro divertimento tra ospiti e musica.

Con la sua incredibile solarità e la sua risata contagiosa, Zia Mara è diventata addirittura un tormentone. Ricordate quando all’ultimo Festival della canzone italiana tutti la nominavano per il “Fantasanremo“? Una conduttrice unica che riesce a mettere a proprio agio qualunque ospite, ma che non perde mai il suo carattere forte, la Venier è ancora di una bellezza incredibile.

I capelli lunghi e di un biondo platino luminoso da far invidia alle più giovani, il make-up sempre perfetto che le risalta i lineamenti (è splendida anche senza trucco), sembra che per lei tempo non passi. Ma avrà ricorso a qualche ritocchino in questi anni? Dall’inizio della sua carriera qualche differenza c’è ed è finita nel mirino di Striscia la notizia con “Fatti e Rifatti“.

Mara Venier ha fatto ricorso a qualche ritocchino, il prima e dopo della conduttrice

Lo “scanner” di Striscia non ha pietà per nessuno: la splendida Mara Venier che ad oggi ha 71 anni appare ancora bellissima come da giovane, ma qualche modifica c’è stata.

Ad un’attenta analisi dei lineamenti della conduttrice, sembra che la forma del viso sia leggermente cambiata. A quanto pare, potrebbe aver fatto ricorso a qualche trovata estetica che le ha “rimpolpato” il viso, rendendo più pieni gli zigomi.

Un altro evidente cambiamento che si nota confrontando la foto della Venier da ragazza, sono le labbra. Già perfette in partenza, erano però più sgonfie e sembra evidente che siano state sapientemente riempite donandone una forma più carnosa. La stessa Mara in effetti, non ha fatto mistero di questo e scherzando durante un suo programma aveva detto: “Due punturine servono!“.

Non c’è che dire, la conduttrice veneziana era bellissima anche prima e probabilmente i ritocchini sono subentrati con l’avanzare dell’età ma non erano poi così necessari. La vitalità della Venier è la sua chiave vincente che le consente di entrare puntualmente nelle case degli italiani. Proprio la sua spiccata ironia la rende un personaggio amatissimo anche dai giovani che spesso la coinvolgono nei loro siparietti. Proprio durante le puntate di Sanremo, Achille Lauro ad esempio si era divertito a prenderla dal pubblico e farla volteggiare durante una delle sue performance. Pur avendo passato momenti difficili anche in tv, Zia Mara continua ad essere un fenomeno!