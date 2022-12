Tutti parlano di questo curioso trucco, lo fai prima di mangiare e ti aiuta a perdere peso

Uno studio inglese avrebbe scoperto un modo davvero alternativo per perdere peso. Ecco di quale si tratta e come metterlo in pratica nel modo corretto.

Poter mangiare quanto si vuole senza ingrassare, o addirittura perdendo i kg in eccesso è un po’ il sogno di tutti. Un sogno che uno studio inglese ha cercato di esaudire portando avanti un’idea davvero inusuale. I ricercatori dell’Imperial College di Londra hanno infatti deciso di analizzare vari modi per sedare la fame di zucchero che spesso porta a mangiare troppo e male e che è una delle primarie cause dell’aumento di peso (e non solo).

Ebbene, pare che il risultato sia stato davvero sorprendente. A loro detta, infatti, mangiare cibi ricchi di zuccheri ad inizio pasto, sarebbe un modo per contenere la fame e per ridurre proprio l’apporto dei dolci. Uno studio che va contro tanti altri ben più consolidati ma che per alcuni potrebbe rappresentare il sogno di una vita. Un motivo in più per approfondire la loro scoperta.

Mangiare zuccheri all’inizio dei pasti per dimagrire? Secondo uno studio è fattibile

A detta degli studiosi inglesi, il nostro cervello riesce a tenere traccia di quanto glucosio si assume attraverso una proteina chiamata “glucochinasi”. Questa, in caso di scarsa assunzione di zuccheri, farebbe partire lo stimolo della fame e la ricerca, appunto, di zuccheri. Un problema che probabilmente è più sentito in chi prova costantemente il bisogno di ingerire cibi zuccherini e questo a causa di un’alta produzione di questa proteina.

Uno dei ricercatori, James Gardiner, ha così stipulato che iniziando i pasti dai cibi zuccherini, il cervello non attuerebbe quel bisogno di zuccheri che spinge a mangiare dolci tutto il giorno. E tutto con un risultato che porterebbe così al dimagrimento. Un’intuizione davvero particolare ma che va vista nel modo giusto.

Sempre lo stesso studio, infatti, non suggerisce come si spererebbe di iniziare il pasto con un buon dolce alla crema ma di scegliere dei cibi ricchi di zuccheri come ad esempio la pasta, il riso o il pane. In questo modo, il bisogno di glucosio si placherebbe e non si sentirebbe la necessità di ingerire troppi zuccheri a fine pasto. Un risultato che dovrebbe portare a mangiare meno quantità di dolci e, quindi, a perdere peso.

A onor del vero, è bene ricordare che una regola non sempre vale per tutti e che potrebbero esserci persone che iniziando così un pasto potrebbero avere un effetto opposto. Inoltre, il peso non è l’unico parametro da considerare per vivere bene. E sebbene un piatto di pasta sia decisamente fattibile anche a dieta, si rivela molto importante il saperla mangiare nel modo corretto. Consumare pasti bilanciati, ovvero comprensivi di carboidrati, proteine magre e grassi è infatti il miglior modo per mantenersi in salute e per non prendere peso.

In questo modo si soddisferebbe infatti la proteina che regola l’assunzione di glucosio e, al contempo, si eviterebbero i picchi glicemici che, oltre a far male, sono responsabili dell’aumento di peso. Un vero tiro alla fune tra voglia di mangiare bene e di stare in salute. Ma che se ben fatto può portare a grandi risultati. Risultati che darebbero ragione allo studio, senza però il rischio di ritrovarsi a ingerire troppi zuccheri senza un corretto bilanciamento.