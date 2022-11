Capelli crespi? Dacci un taglio, per te 25 splendide idee alla moda per capelli corti

I nostri capelli sono spesso la nostra principale arma di seduzione. Se hai i capelli crespi ti consigliamo dei tagli corti che li valorizzano.

Se hai voglia di tagliare i tuoi capelli e di stravolgere anche totalmente il tuo aspetto probabilmente sei in un momento della tua vita in cui hai bisogno di effettuare un cambiamento radicale dal punto di vista il motivo e questo cambiamento di testa potrebbe manifestarsi con il desiderio di iniziare proprio apportando una modifica che parte dalla testa stessa.

Il desiderio di tagliare i capelli nasconde la voglia di piacere di più a se stessi, il desiderio di piacere di più agli altri, o semplicemente la volontà di rinnovarsi. Se anche tu avverti questo impulso dovresti sapere che esistono molti tagli corti che sono bellissimi e sexy e siamo sicuri che scegliendo questi tagli non ti pentirai di aver rinunciato ai tuoi lunghi capelli. Oggi ti proponiamo dei tagli che valorizzano la tua chioma se hai i capelli crespi.

Le acconciature corte più belle da usare con i capelli crespi

Seguendo le mode del momento in fatto di capelli i tagli corti sono i preferiti dalle donne per l’inverno 2022. Le donne che hanno i capelli che tendono al crespo optano per tagli corti arruffati, scompigliati e disordinati, tagli eleganti che riescono addirittura a farle apparire più giovani. A dispetto di quanto potresti pensare ti dimostreremo che questi tagli sono adatti ad ogni occasione e non sono difficili da mantenere e da acconciare.

Scopri 15 acconciature bellissime per teste scompigliate che ti faranno sognare:

Il Pixie

Un taglio corto molto richiesto e popolare in questo momento, perfetto soprattutto per dare volume ai capelli fini o piatti, questo taglio è in grado di valorizzare anche le chiome crespe. Con il Pixie si può giocare con ciocche irregolari che hanno il potere di esaltare qualunque forma di viso e quindi stanno bene proprio a tutte.

Le onde di colore

Questo taglio Pixie lungo si realizza con riflessi di luce sui capelli che alleggeriscono le ciocche e mettono in risalto le diverse lunghezze di queste ciocche.

Lo shag bob

Questo taglio è perfetto per donarti un’aria rock e sbarazzina. E’ un taglio che gioca sapientemente con l’irregolarità delle ciocche, con la frangia e con la lunghezza per ottenere un effetto scompigliato ma di classe. Lo shag può donare volume ai capelli sottili ed è un’ottima alternativa quando l’avanzare dell’età riduce lo spessore dei nostri capelli.

Il Bob leggero

Il bob è un taglio corto che arriva fino allo zigomo. Si può realizzare in diverse varianti, per alleggerire questo taglio basta puntare su ciocche irregolari e sfilate che contornano il viso e su una frangia altrettanto sfilata. E’ un taglio perfetto per camuffare il viso paffuto o il viso troppo marcato con lineamenti eccessivamente duri.

Il Bob invertito

Il Bob invertito è in taglio bob più lungo davanti e più corto dietro sulla parte posteriore della testa. Questo taglio può essere reso ancora più interessante giocando con il colore e con le meches. E’ un taglio ultramoderno e ti fa apparire immediatamente molto sicura di te stessa.

Il Pixie Long curly

Questo taglio è romantico e adorabile, è un taglio perfetto per rendere il nostro aspetto vivace sbarazzino, per realizzare questo taglio bisogna giocare sapientemente con il colore e quindi prediligere riflessi biondi ramati sulla base castana. Il punto forte di questo taglio sono le onde valorizzate da questi colpi di luce e le basette molto lunghe insieme alla frangia laterale. L’effetto finale è davvero sorprendente.

Il Bob con le onde

Se il capello eccessivamente corto vi spaventa potete optare per il Bob in questo caso valorizzato con delle magnifiche onde che andranno a smussare i tratti del viso addolcendolo. E’ un taglio perfetto se avete i capelli naturalmente ricci, oltre ad incorniciare il viso ha il potere di slanciare la vostra silhouette.

Il Bob con la frangia

I tagli di capelli corti sono perfetti per le donne che vogliono acconciare i loro capelli in fretta senza perdere eccessivamente tempo. Il bob con la frangia è un taglio alternativo inoltre alla frangia irregolare si può abbinare un colore stravagante per essere molto trendy.

Il Crazy curly

Questo taglio è di gran moda e incarna perfettamente il “Mi sono appena svegliato”. Questo taglio con onde ed effetto spettinato è particolarmente adatto per le persone che hanno i capelli naturalmente crespi, aggiungendo qualche colpo di luce questo taglio diventa subito molto raffinato.

Il Bob arruffato

Il Bob arruffato si ottiene con un bob che continua a seguire la lunghezza della mascella. Questo taglio è particolarmente apprezzato dalle donne che desiderano apparire più giovani perché sfina la silhouette e dona un’aria giovanile e sbarazzina

Il Bob con contrasto

Questo taglio Bob è caratterizzato dalla presenza di riflessi molto contrastanti. E’ un taglio molto sexy e sensuale. Per realizzare questa acconciatura bisogna giocare sapientemente col colore per esempio tingendo i capelli di viola e realizzando i riflessi argentati. Pettinando questo taglio lasciandolo leggermente scompigliato si ottiene un taglio molto glamour

Il Pixie Bob

Il Pixie Bob è un taglio formidabile per le donne che sono molto sicure di sé. E’ un taglio particolarmente adatto per le donne che hanno capelli ricci. Le ciocche di diversa lunghezza favoriranno ricci più definiti e più distesi che si misceleranno tra loro cadendo sul viso e smussando i contorni, questo taglio è estremamente sexy.

Ecco altre idee pensate per ispirarvi: