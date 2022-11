Il metodo 5.5.5 per capire quale taglio di capelli ti dona di più

Hai mai sentito parlare del metodo del 555 per capire quale taglio si addice di più al tuo v viso? Scopriamo insieme questa tecnica tanto amata.

Spesso sentiamo il bisogno di cambiare il nostro look, di azzardare anche con tagli rivoluzionari, poi per paura che questi tagli non ci rendono giustizia cambiamo idea e finiamo con l’abbandonare l’intenzione di entrare nel salone del parrucchiere.

Se vuoi sapere in anticipo se un taglio fa al caso tuo dovresti affidarti al metodo infallibile del 555. Se non ne hai mai sentito parlare ti spieghiamo in cosa consiste.

La tecnica del 555 per capire se un taglio ti sta bene in anticipo

Quello che vi ricordiamo sempre quando vi parliamo di tagli di capelli è che prima di tagliare i vostri capelli dovreste considerare la forma del viso, il colore del vostro incarnato e dei vostri occhi prima di optare per una scelta definitiva. In questo modo eviterete di uscire dal salone del parrucchiere in lacrime e in preda al pentimento. Ciascun tipo di viso: quadrato, ovale paffuto o allungato si valorizza con tagli diversi. Prima di scegliere quanto tagliare i vostri capelli dovete quindi valutare la lunghezza giusta in base alla forma del viso.

Il metodo 555 corre in tuo aiuto in questo senso. si tratta di un metodo infallibile. Poniamo il caso che tu abbia visto in TV una vip che sfoggia un taglio che ti fa impazzire e che tu desideri lo stesso taglio sulla tua testa, tutto quello che devi fare per capire se quel taglio fa al caso tuo è capire se quella lunghezza è adatta a te. Questa tecnica ti aiuterà a fare esattamente questa valutazione, è una tecnica molto precisa e adatta a coloro che non riescono a capire neppure di che forma sia il proprio viso.

Questa tecnica di permette di capire in anticipo quale taglio ti si addice di più e per quale lunghezza optare.

Per mettere in atto questa tecnica hai bisogno di:

uno specchio

un righello

una matita

Posizionati davanti allo specchio, metti il righello sotto il lobo dell’orecchio e la matita mettila sotto il mento. Se lo spazio tra la matita e il righello è inferiore a 5,5 cm, il tuo viso viene esaltato con tagli corti o di media lunghezza.

Se invece lo spazio supera i 5,5 cm significa che al tuo viso si adattano di più i tagli lunghi.

Ora che hai un’idea delle lunghezze più adatte a te puoi farti un’idea e selezionare qualche foto da far vedere al tuo parrucchiere di fiducia. Una volta decisa la lunghezza puoi giocare in una infinita di modi per rendere il tuo taglio davvero unico, ad esempio optando per colpi di luce, onde, frange irregolari.

Ti proponiamo una galleria di alcuni bellissimi tagli trovati su Instagram, siamo sicuri che tra questi tagli troverai qualcosa che ti ispira.

Ti ricordiamo anche che tagliare i capelli se questi sono rovinati ,è una soluzione molto estrema, per non dover arrivare a questo punto il segreto è quello ti fare molta attenzione all’idratazione dei tuoi capelli. La parola chiave è proprio questa e se i tuoi capelli sono idratati saranno anche visibilmente sani e lucenti. Favorire l’idratazione del capello significa pianificare delle cure nutrienti a cadenza periodica e evitare fonti di calore che seccano e danneggiano i capelli. In commercio esistono anche moltissimi sieri rivitalizzanti per capelli crespi e ricci che tendono ad avere punte sempre secche. Quando scegli lo shampoo evita quelli che contengono parabeni e solfato perché sono troppo aggressivi per i capelli.

Ora non ti resta che cambiare look.