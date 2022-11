Hai mai sentito parlare delle cartoon nails? Se hai le unghie quadrate devi assolutamente provarla

Che si chiamino cartoon nails oppure comic nails poco cambia: sono loro la tendenza indiscussa dell’inverno 2022-2023 e si abbinano soprattutto alle unghie quadrate (ma non solo).

Coloratissime, originali, tridimensionali, queste si chiamano così per la loro particolarità: sembrano infatti uscite letteralmente da un fumetto.

Ispirate alla Pop Art Anni ’50, infatti derivano direttamente dal mondo del disegno, anche se non sempre è così che si esprimono.

Esistono infatti vari tipi di cartoon nails: c’è una versione cartoon characters, che consiste nel rappresentare letteralmente i personaggi dei fumetti sulle dita e una versione invece che potremmo definire basic, che invece gioca sulle sfumature, le proporzioni e, come abbiamo anticipato, la tridimensionalità.

In entrambi i casi però il risultato è una nail art disegnata, luminosa, energica, adatta soprattutto alle donne che non hanno paura di sperimentare.

L’effetto finale, infatti, è particolarmente giocoso e i colori proposti sono tutti estremamente vivaci, quasi come se si sentissero in dovere di contrastare il grigiore invernale.

C’è da dire che le unghie cartoon sono talmente versatili da riuscire ad adattarsi praticamente ad ogni tipo di unghia, ma donano particolarmente quelle quadrate, che siano lunghe, medie, oppure corte.

Una domanda a questo punto sorge spontanea: come si realizzano le cartoon nails? Apparentemente sembrano molto difficile da replicare, ammettiamolo, ma in realtà basta armarsi di pennello perché il risultato finale sia perfetto.

La prima cosa da fare è infatti preparare l’unghia con una base trasparente per poi applicare lo smalto. A quel punto tutto dipende dall’effetto che vogliamo ottenere.

Se vogliamo rappresentare dei veri e propri personaggi dei fumetti chiaramente dobbiamo avere un’ottima manualità e saper disegnare bene, considerando che qui le linee e le geometrie saranno formato mini – tanto più piccole quanto più è corta l’unghia – quindi probabilmente per questa versione sarebbe preferibile chiedere l’aiuto di un’estetista qualificata.

Se, invece, vogliamo puntare sulla versione numero due, dobbiamo partire dalla bordatura nera, che è proprio la caratteristica principale di questo stile.

In pratica dobbiamo semplicemente, con l’aiuto di un pennellino, aggiungere una cornice scura all’unghia, che sia però abbastanza sottile.

Con l’aiuto della punta poi possiamo ricreare ombre e luci semplicemente sfumando qua e là per un effetto tridimensionale.

Le cartoon nails sulle unghie quadrate

I colori accesi tipici di questo trend – che generalmente si muovono sempre intorno al giallo, l’arancione, il rosso – fanno sì che l’effetto finale sia vitaminico, esplosivo, divertente.

Tra le varianti più cool troviamo sicuramente quelle che partono da colori vivaci arricchiti anche da nail art sorprendenti.

Un esempio? Il rosa shocking, estremamente glamour tra l’altro, che abbinato alle sfumature nere dà vita a un effetto più che originale. Se puoi vuoi fare un tocco di estro ulteriore, potresti dipingere un’unghia con disegni, geometrie e sfumature diverse, così da lasciare tutti a bocca aperta.

Se invece sei amante di uno stile più “classico” – per quanto questo si possa sposare con le comic nails – potresti ad esempio optare per uno smalto neutro, come il cashmere, il beige, ma anche il bianco e tramutarla nella sua versione cartoon.

Parti quindi da una base chiara e arricchiscila con le succitate strisce tutte nere e l’effetto finale sarà elegante, sofisticato, ma pur sempre energico.

E ancora, se invece sei una fan sfegatata del multicolour, potresti ad esempio puntare su uno smalto diverso per ogni unghia, che abbia come unico minimo comune denominatore l’influenza cartoon.

Sì in questo caso a celeste, blu, giallo e chi più ne ha più ne metta: le nuance che deciderai di accostare non devono essere per forza simili tra loro, l’importante è che si abbinino bene l’una all’altra.

E c’è di più, perché potrai anche decidere di disegnare su ogni unghia – oppure anche solo su una oppure solo su alcune, sta a te scegliere il numero – alcuni personaggi dei cartoni oppure dei fumetti. Spazio alla creatività insomma.

Se queste idee non ti sono bastate comunque, ecco la gallery in cui ne potrai trovare molte altre.

