Quali piumini comprare in base al proprio corpo per sembrare più slanciata

Non è così facile e troppe volte ci lasciamo influenzare dalla moda delle amiche o delle influencer del cuore. Il piumino però è una cosa seria sia perché lo porteremo per intere giornate (e svariati mesi) sia perché ci veste, parla di noi. Se la mission è quella di apparire più alte meglio orientarsi su alcuni specifici modelli ed investire lì.

Con il Black Friday possiamo quasi pensare di permetterci un piumino di Fendi o di Dior (rispettivamente a 2600 ed a 3600 euro per i due modelli più famosi) ma meglio focalizzare sull’obiettivo di sembrare immediatamente più alte con capi a budget più abbordabili ed in ogni caso bellissimi. Vediamo, tra le proposte delle nuove collezioni autunno – inverno 2022, quali piumini comprare per essere di tendenza e più slanciate che mai.

Dopo aver visto cosa ci fa sembrare sciatte è bene essere consapevoli di cosa, al contrario, ci faccia apparire in ordine e stupend (anche quando sotto abbiamo un pigiama).

I piumini migliori per guadagnare altezza: ecco su cosa puntare

Quello che sta bene ad un corpo a mela difficilmente valorizzerà un triangolo rovesciato. Mentre per i corpi a clessidra ci si dovrà orientate su modelli lunghi e stretti (verde militare, grigio, blu), con quelli a rettangolo si potrà giocare sulle forme assenti con piumini a cintura e cappuccio.

La giacca imbottita verde kaki con collo alto regolabile di Add sembra corta ma arriva poco sotto i fianchi. Visto il taglio a trapezio e la lavorazione alta orizzontale, crea l’effetto ottico di essere realmente più alte di quanto si sia in realtà. Bella l’idea del cappuccio a scomparsa. Si trova scontata a 416,50 euro sul sito ufficiale.

Quando si è casual (nel mood e nel vestire) ecco la proposta di SuperDry un piumino (al 90%) corto, lucido e blu, perfetto con jeans a vita alta che posizioneranno il punto vita “più in su”. Va evitato se si ha un corpo a mela. Molto comode le tasche laterali. Il prezzo è di 90,99 euro (scontato del 30%)

Twinset lo consociamo soprattutto per gli abiti, i pantaloni e le maglie, meno per i capispalla e gli accessori. Il piumino leggero, nero, con impunture oblique non rientrerebbe del tutto tra i modelli suggeriti per apparire più alte ma i polsini elastici e la cintura in tessuto con fibbia – logo in metallo dorato lo rendono perfetto per la nostra mission. È in vendita a 211,40 euro anziché gli iniziali 302 euro per via del Black Friday.

I piumini senza forma, quelli oversize ed i gilet vanno lasciati stare ma, per il resto, sappiamo le regole. I colori che ci stanno bene, il budget di cui disponiamo ed i brand della nostra wishlist, poco ma sicuro, offriranno qualcosa di valido che ci accompagnerà fino alla primavera 2023,

Silvia Zanchi