Bufera nella Royal Family: il Principe l’ha combinata davvero grossa, figlio in arrivo?

Scoppia una vera bufera all’interno della Royal Family, il Principe questa volta l’ha combinata davvero grossa lasciando il mondo intero a bocca aperta: c’è un figlio in arrivo?

La morte della Regina Elisabetta II lo scorso settembre, non ha fatto altro che alimentare il clima di trambusto che ormai da anni caratterizza la Famiglia Reale. Si può dire, infatti, che la vita a Buckingham Palace sia tutt’altro che serena, segnata dalle vicende burocratiche e quelle del gossip. A metterci una buona mano, come sempre, sono proprio i figli del Re Carlo III.

In attesa della cerimonia di incoronazione ufficiale che si svolgerà il prossimo 3 giugno 2023, il reggente infatti sta già tremando proprio a causa del figlio più ribelle, l’irriverente Harry. “Spare” è il titolo del libro bomba proprio ad uscire in tutte le librerie del mondo il prossimo 10 gennaio, che racconterà “la storia straordinariamente personale ed emotivamente potente del principe Harry, il duca di Sussex”, come annunciato in questi giorni.

Una biografia che sicuramente metterà alla prova ancora una volta la tranquillità della Royal Family, visto che si propone di raccontare la storia intricata dei suoi componenti vista proprio attraverso gli occhi del principe sovversivo. Negli ultimi giorni a finire nuovamente nella bufera è stata la coppia Harry e Meghan, intorno alla quale è circolato un nuovo incredibile rumor.

“Meghan Markle ha tradito Harry“, questa la notizia che è rimbalzata da una testata all’altra gettando una nuova luce sul matrimonio più discusso d’Inghilterra. La duchessa si sarebbe dimenticata di prendere il figlio da scuola perché in compagnia di Chris Sanchez, sua guardia del corpo dallo scorso aprile. Una lite furibonda avrebbe diviso i due coniugi, ma a quanto pare sotto ci sarebbe qualcosa di più grosso.

Il principe Harry aspetta un figlio da un’altra? L’ultima sconvolgente bomba sulla Royal Family

A pochi giorni dall’esplosione del caso dell’amante di Meghan Markle, un’altra assurda bufera avvolge i tabloid inglesi. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da diverse fonti tra cui Oops, infatti, la crisi coniugale tra i duchi del Sussex avrebbe raggiunto livelli ormai insormontabili. Non sarebbe stata solo lei ad aver tradito il marito e padre dei figli, perché stando alle ultime spifferate, i tradimenti sarebbero stati reciproci. Entrambi non sarebbero più soddisfatti del loro matrimonio, tanto che il Principe avrebbe addirittura una vera e propria relazione extraconiugale, con tanto di figlio in arrivo.

L’ultimo scoop vuole che l’amante del principe ribelle, già pronto a gelare il mondo con la sua ultima mossa, sia attualmente incinta. Ma per quale motivo a questo punto i due continuano a stare insieme? Si tratterebbe, per il momento, di una vera e propria relazione di facciata, che i due stanno portando avanti con sorrisi e gesti affettuosi di fronte agli obiettivi, ma con altrettante liti furiose nel privato.

L’ultima in linea temporale è stata testimoniata dal magazine New Idea, secondo il quale, durante una cena in un ristorante vicino casa in compagnia di amici, Harry avrebbe lasciato la moglie al tavolo, alzandosi e andando via in preda alla furia. Quale futuro si prospetta per la coppia? A quanto pare tutto sarebbe ormai molto vicino alla vera e propria separazione ufficiale. Meghan Markle sarebbe intenzionata a fare le valigie e lasciare per sempre la villa di Montecito, portando con sé i piccoli Archie e Lilibet. Il “forse”, però, è ancora d’obbligo.