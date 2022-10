Sta per uscire il nuovo libro del principe Harry, Spare, che promette di rivelare i segreti della Royal Family finora rimasti nell’ombra. Ecco alcune delle rivelazioni più succulente.

All’inizio di pensava che dopo la drammatica morte della regina Elisabetta Harry avesse abbandonato l’idea di pubblicare un libro di “denuncia” nei confronti della famiglia reale. Anzi, durante la giornata di commemorazione della regina prima del suo funerale avevamo assistito addirittura a un inizio di riavvicinamento tra Harry e il fratello William. A quanto pare però, ci siamo fatti troppi castelli in aria.

Harry, infatti, è pronto a pubblicare il suo nuovo libro sulla Royal family, Spare, e pare che il volume presenti delle incredibili rivelazioni che nessuno avrebbe mai potuto aspettarsi. Un’occasione, questa, per Harry (che secondo alcuni si sta impoverendo) di togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo essere stato messo da parte con così tanta facilità dalla sua stessa famiglia.

Principe Harry, rivelazioni incredibili sul nuovo libro ‘Spare’

Innanzitutto, partiamo con il significato del titolo. Spare in inglese significa “ruota di scorta” e Harry l’ha scelto per far riferimento al ruolo sempre marginale di Harry (che ha occhi solo per questa donna nella sua vita) all’interno della Royal Family (rispetto a suo fratello William).

Il secondogenito di lady Diana è sempre stato molto consapevole di questo, tanto che era solito dure da giovane “posso anche comportarmi male, tanto a nessuno importa”. Quel che è certo, è che l’essere stato la “ruota di scorta” di palazzo reale gli ha consentito di avere molta più libertà rispetto al fratello, che erediterà la Corona. Oltre a ciò, verrà raccontata nei dettagli la vita del giovane principe, fin da quel giorno quando fu costretto a camminare, di fianco al fratello, dietro la bara della madre. Un episodio terribile della sua infanzia che ancora lo tormenta oggigiorno. A salvarlo, a suo dire. È stato l’amore. Il grande amore per la donna della sua vita, Meghan Markle, che gli ha rivoluzionato la vita permettendogli di evadere da quella gabbia dorata che gli era stata costruita intorno.

Il libro uscita il prossimo 10 gennaio e già si preannuncia un grande successo. Il volume sarebbe dovuto uscire prima ma il principe già voluto fare qualche rettifica e aggiornamento, probabilmente per rendere le rivelazioni sulla sua famiglia di origine un po’ meno “forti”.