Il Principe Harry non lascia dubbi: ecco chi è la nuova donna della sua vita

By

Da quando ha incontrato Meghan Markle, il Principe Harry non ha avuto occhi per nessun’altra donna, ma pare che le cose siano cambiate.

Fin da quando sono comparsi insieme in pubblico per la prima volta, Harry e Meghan sono apparsi immediatamente come una coppia innamoratissima e affiatata.

L’annuncio ufficiale del fidanzamento di Harry venne dato nel 2018, quindi ormai quattro anni fa. Da allora Harry e Meghan sono sempre apparsi insieme, uno al fianco dell’altra in tutte le loro imprese e in tutte le loro battaglie.

I sudditi britannici e tutti i fan della Famiglia Reale inglese non avrebbero potuto essere più felici di vedere il loro “principe irrequieto” finalmente felice e accasato.

Le cose hanno continuato ad andare più che bene per diverso tempo, fino a che nel cuore di Harry è arrivata un’altra donna.

Il Principe non fa mistero dei fortissimi sentimenti che ha nei suoi confronti, tanto da essersi fatto filmare con un capo di abbigliamento che la dice molto lunga!

La maglietta del Principe Harry è la dichiarazione d’amore alla nuova donna della sua vita

Come si sa, Harry ha attivato moltissime iniziative da quando ha cominciato a vivere da privato cittadino. Una di queste riguarda il turismo sostenibile. Per pubblicizzare la sua nuova attività Harry ha realizzato uno spot di alcuni minuti, ma è stata la sua maglietta a rubare la scena!

Nel video pubblicitario il Principe Harry fa jogging in un parco vestito in una normalissima tenuta sportiva con tanto di maglietta, cappellino con visiera e auricolari.

A campeggiare sul suo petto, a lettere cubitali, ci sono le parole “GIRL DAD” ovvero “Papà di una ragazza”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore per Lilibet Diana, la bambina nata il 4 Giugno 2021 negli Stati Uniti e che nessuno ha ancora visto, nemmeno la nonna di cui porta il nome.

Si tratta sicuramente di una “libertà” che Harry non avrebbe potuto prendersi mentre era parte della Famiglia Reale.

Anche se William e Kate sono legatissimi ai propri bambini, infatti, di sicuro nessuno dei due potrebbe andare in giro con una maglietta del genere!

Se per molti si è trattato di un bellissimo e dolcissimo gesto da parte di Harry, per molti altri le cose non stanno così.

Sembra infatti che negli Stati Uniti il favore del pubblico verso Harry e Meghan stia calando.

In particolare, tutto ha cominciato ad andare a rotoli nel momento in cui i Sussex hanno rilasciato l’intervista a Oprah Winfrey. In quella “chiacchierata a cuore aperto” i Sussex hanno mosso alla monarchia britannica delle accuse gravissime, ma fecero anche delle affermazioni che vennero smentite da molte fonti.

Le cose divennero così insostenibili che Oprah Winfrey fu costretta a cancellare l’intervista che lei stessa aveva prodotto e a oggi il contenuto non è più visibile su nessuna piattaforma.

Dopo lo scivolone con Oprah, i problemi con Spotify e la cancellazione della serie “Pearl” di cui Meghan era produttrice, i Sussex sembrano proprio in brutte acque.

Harry a quindi il durissimo compito di recuperare consensi per la famiglia e, quindi, deve puntare sui punti forti dei Sussex. L’amore di Harry per i suoi misteriosi bambini (che letteralmente nessuno ha ancora mai visto) è quindi un modo estremamente intelligente per riportare il pubblico dalla parte di Harry e Meghan?

Potrebbe essere. Del resto, la bambina è apparsa sui tabloid pochissime volte e la curiosità delle persone è alle stelle!

Ti sei persa le ultime notizie sulla Famiglia Reale? Qui trovi tutti gli articoli sui Royals di Chedonna.it! Rimani informata!