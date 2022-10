Con pochi ingredienti il miglioramento del tuo incarnato sarà realtà: segui questi consigli di bellezza, e ti sentirai una Dea!

La bellezza è soggettiva, ma quanto è sexy una donna sicura di sé? Non temere nulla e sentirsi bene così per come si è, è il più grande segreto che possa esistere. Il miglioramento dell’incarnato è il sogno di tutte, perché gli inestetismi come macchie da acne, punti neri, brufoli da costi e quant’altro, sono fonte di disagio nella maggior parte dei casi. Oggi affronteremo dei trucchetti salva-vita che possono davvero cambiare il modo in cui ti prendi cura di te.

Innanzitutto, è bene dire che per una volta tanto darti come assoluta priorità non è un errore, anzi te lo devi! Curarsi è più di un gesto d’amore, ma è anche fondamentale per il benessere totale che contraddistingue un essere umano. Appunto, questo non è solo tangibile e visivo, quindi fisico, ma anche psichico!

Quante volte ti sei massa da parte per gli altri? Sarà anche lodevole ed inevitabile, e penserai che parlare da esterni rispetto la tua situazione personale è facile, ma ricorda che gli anni in cui vivi male il rapporto con te stessa finiscono per peggiorare la situazione quando invecchierai.

Quindi, se vuoi agire tempestivamente fallo con le mosse giuste adesso, e non dopo quando sarà troppo tardi e forse solo il botox e la chirurgia potranno salvarti! Attenzione, non ci sarebbe nulla di male a farlo, ma vuoi mettere le spese e la perdita di tempo nel riprenderti anche dagli interventi?

Gioca in anticipo, ma soprattutto gioca in casa per il tuo benessere. Ti basteranno solo due ingredienti per cambiare tutto.

Con questi ingredienti il miglioramento dell’incarnato è assicurato!

Non ti stiamo proponendo qualcosa di assurdo, ma solo mosse pratiche e veloci, l’obiettivo è quello di ottenere un incarnato pazzesco! Rispettando quelle che sono le tue particolarità, dal tipo al colore della pelle. Insomma, siamo tutti bellissimi e speciali, dobbiamo soltanto iniziare a capire come valorizzarci al meglio.

La proposta del giorno è pratica, veloce ed ecosostenibile, soprattutto è alla portata di tutti. Le maschere, gli impacchi e le lozioni delle marche più pregiate sono molto costose, ma alla fin dei conti non solo loro coloro che risolveranno i problemi in questione. Soltanto i frutti di Madre Natura hanno tute quelle proprietà che servono alla tua pelle.

La luminosità, la morbidezza e l’uniformità che cerchi sono presenti in delle sostanze e vitamine ben specifiche. Inoltre, ricorda sempre che nei prodotti in commercio, per quanto validi, ci sono e ci saranno sempre parte di sostanze chimiche e tossiche che fanno del male. Appunto, non possiamo dimenticare i parabeni, siliconi e metalli.

Quindi, agisci non solo in tempo, ma in modo furbo! Prendi una ciotola e mettici il succo di un limone e tre cucchiai abbondanti di miele. Mescola ed ottieni un composto omogeneo, per alimentarne l’efficacia potresti addirittura aggiungere un cucchiai di farina d’avena che aumenta l’azione sbiancante.

Infatti, il limone tenderà a schiarire in modo naturale le macchie, mentre il miele con le vitamine che possiede nutrirà ed idraterà alla perfezione la tua epidermide, ma non solo. Perché questi due prodotto insieme disinfettano in profondità grazie alle proprietà antisettiche.

Applica la maschera a viso pulito la sera prima di andare a dormire. Non farlo mai di giorno prima di uscire, perché il limone con la sua azione schiarente rende la pelle più sensibile e fragile, quindi potresti rischiare di macchiarti e fare peggio! Dopo aver aspettato circa 15 minuti, risciacqua con acqua tiepida e poi applica la crema idratante.

La tua pelle sarà più luminosa dopo già sole due settimane. Se la situazione è importante fai due volte alla settimana questo gesto di bellezza, ma consulta anche uno specialista che può darti le risposte che cerchi. Invece, se hai pochi inestetismi basta una volta alla settimana.

Che aspetti? Inizia a prenderti cura di te, non perdere l’occasione di piacerti davvero!