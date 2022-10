Come fare il cambio stagione dell’armadio? Ecco le regole per avere i tuoi vestiti in ordine!

Come fare il cambio stagione dell’armadio? Se sei arrivata a quel momento fatidico in cui devi necessariamente riordinare il tuo armadio per far posto ai capi invernali ma non sai proprio da dove iniziare sei sulla guida di stile giusta!

Possediamo tantissimi capi d’abbigliamento ma il posto per riporli non è abbastanza? È arrivato il momento di fare ordine! Con l’arrivo imminente dell’inverno non c’è cosa migliore di organizzare il cambio stagione del nostro armadio. Ma come farlo nel modo corretto e senza perdere troppo tempo? Scopriamo insieme tutte le regole per avere un guardaroba ordinato in questa guida di stile targata CheDonna!

Dopo la stagione estiva in cui abbiamo colmato il nostro armadio di costumi da bagno, copri costumi e abiti leggerissimi è arrivato il momento di fare spazio ai maglioni e ai cappotti.

Non sempre però abbiamo il posto necessario per conservare tutti i nostri capi d’abbigliamento in perfetto ordine, quindi organizzare il nostro armadio per la nuova stagione ci sembra già un incubo.

Tutto sarà più semplice da ora in poi, perché stiamo per scoprire le regole semplici e salva tempo per il cambio di stagione del nostro armadio!

Per organizzare il nostro armadio per un perfetto cambio di stagione bisogna seguire questi tre step fondamentali! Scopriamoli insieme!

Quando riordiniamo gli spazi delle nostre case, qualunque essi siano, dobbiamo considerare di tenere solo ciò che realmente utilizziamo. Se possediamo qualcosa che non utilizziamo da tempo è arrivato il momento di liberarsene! Vendete, donate o riciclate!

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo i tre step fondamentali per l’organizzazione dell’armadio:

pulizia degli spazi interni: l iberiamo il nostro armadio di tutto il contenuto. Poggiamo tutto sul letto o all’interno di delle scatole. Una volta liberi puliamo a fondo il nostro armadio. Per mantenere i nostri capi di abbigliamento in buono stato e con un buon profumo questo step è fondamentale! Utilizzate poi dei profumatori per armadi da tenere tutto l’anno!

iberiamo il nostro armadio di tutto il contenuto. Poggiamo tutto sul letto o all’interno di delle scatole. Una volta liberi puliamo a fondo il nostro armadio. Per mantenere i nostri capi di abbigliamento in buono stato e con un buon profumo questo step è fondamentale! Utilizzate poi dei profumatori per armadi da tenere tutto l’anno! decluttering : i nostri armadi non hanno degli spazi infiniti. Quindi se ci rendiamo conto che possediamo più cose di quelle che realmente possiamo tenere è arrivato il momento di dire addio a qualcosa. I capi rovinati si riciclano, quelli che non indossiamo più si donano!

: i nostri armadi non hanno degli spazi infiniti. Quindi se ci rendiamo conto che possediamo più cose di quelle che realmente possiamo tenere è arrivato il momento di dire addio a qualcosa. I capi rovinati si riciclano, quelli che non indossiamo più si donano! sistemazione: l’ultimo e fondamentale step della riorganizzazione dell’armadio è la sistemazione. Suddividiamo il nostro armadio in generi. Posizioniamo in un lato tutte le giacche e cappotti, in un lato solo i pantaloni, in un altro solo le t-shirt. Tenete sulla stampella le giacche e le camicie, il resto piegate a tre! I capi che non sono di stagione toglieteli dall’armadio e posizionateli in delle scatole contenitore in tessuto. Trovate per queste un posto adatto, come la parte più alta dell’armadio, oppure, per chi può, toglieteli e posizionateli in cantina! L’ordine è il migliore amico dei nostri armadi! A proposito, Non sopporti i tacchi? Ecco i trucchi per non rinunciare allo stile e alla comodità!

Adesso che abbiamo visto gli step per organizzare il nostro armadio per il cambio di stagione è arrivato il momento di divertirsi!

Alla prossima guida di stile, con tutte le news dal mondo del fashion!