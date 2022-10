Elisabetta Gregoraci è sempre più innamorata e una fonte a lei vicina ha fatto un’ammissione davvero senza precedenti riguardo alla sua nuova storia d’amore.

Sono ormai lontani i tempi della dolorosa separazione da Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci è davvero rinata e sembra aver finalmente trovato l’uomo perfetto per lei. Non solo. Le cose stanno andando molto bene anche dal punto di vista professionale. Dopo il successo di Battiti Live (durante il quale, però, è stata ampiamente criticata per le sue capacita di conduzione considerate molto scarse) pare abbia in cantiere numerosi altri progetti interessanti.

Ma chi è il nuovo fidanzato di cui per molto tempo si è parlato sulle principali riviste di gossip? Il fascinoso imprenditore Giulio Fratini, che in passato ha avuto relazioni con showgirl di rilievo come Raffaella Fico e Roberta Morise. Proprio con lui la Gregoraci è stata avvistata questa estate al Twiga di Briatore e per le strade di Milano e tra i due sembra esserci un grande affiatamento.

Elisabetta Gregoraci, l’ammissione senza precedenti sui sentimenti verso Giulio Fratini

Stando a quanto riportato da una fonte molto vicina alla Gregoraci, Fratini per lei sarebbe “il grande amore tanto atteso”.

Insomma, una vera ciliegina sulla torta per lei, che sta già vivendo un periodo d’oro. “La vita mi sta regalando tante bellissime sorprese”, ha dichiarato in una intervista a Chi magazine (a proposito, non perdetevi nemmeno quella realizzata da CheDonna!). Pare che anche Briatore abbia dato la sua “benedizione ” ai due, e il figlio Nathan Falco lo ha già conosciuto. Le cose tra loro, quindi, su stanno facendo serie. Si può quindi dure che fratini sua riuscito in una impresa impossibile: fare capitolare la bellissima showgirl, che tempo fa aveva dichiarato di essere molto esigente in amore. Standard alto che pare fratini soddisfi alla perfezione.

I due sembra stiano organizzando una vita insieme, nonostante i pochi mesi di relazione, ma come si suol dire, quando la scintilla scocca il resto è in discesa. La coppia ha ben dodici anni di differenza (Elisabetta, che ha vissuto un lutto straziante, è molto più grande di lui) ma per la coppia non sembra essere affatto un problema. Fratini, infatti, sembra molto maturo e responsabile e Elisabetta non pare proprio lamentarsi di alcunché. A questo punto, noi non possiamo fare altro che dare i nostri migliori auguri alla coppia!