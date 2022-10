A cosa serve quel foro dei lacci in più? Il suo scopo è utilissimo

Hai mai notato che le nostre scarpe posseggono un foro extra per i lacci? Nessuno conosce la funzione di questo foro eppure è veramente molto utile.

Non dovresti ignorare questo foro per i lacci che si trova sulle tue scarpe da ginnastica. Ognuno di noi allaccia le scarpe in modo diverso, c’è chi le ama più strette, chi ama le ama più larghe tanto da rischiare di perderle durante le passeggiate, anche il numero delle asole che utilizziamo per allacciare le scarpe potrebbe cambiare la comodità avvertita mentre indossiamo la scarpa.

Oggi vi raccontiamo il motivo particolare per il quale è stato creato questo foro in più sulle nostre scarpe, un foro che molto spesso non utilizziamo. Questo foro sulla scarpa ha un uso specifico, siamo sicuri che ti sorprenderà scoprire il suo reale utilizzo.

A cosa serve il foro alto dei lacci delle scarpe?

Se hai bisogno di un paio di scarpe da ginnastica nuove avrai l’imbarazzo della scelta in negozio. Le scarpe da ginnastica sono infinite, spaziando tra marchi, modelli, colori e disegni sempre più originali fare una scelta è davvero complicato. Anche se le scarpe da ginnastica sono così diverse l’una dall’altra, spesso hanno un foro extra in comune. Questo foro non è lì solo per un motivo estetico. La motivazione è molto meno banale di quello che immagini. La funzione di questo foro è pratica seppure ancora molto sconosciuta.

Qualcuno ha azzardato l’ipotesi che questo foro serva a ventilare il piede ma non esiste nessun legame tra questo foro e la ventilazione. Questo foro è presente soprattutto sulle scarpe da trekking è da ginnastica e non a caso, il foro extra è assolutamente necessario in alcuni casi.

Quando entriamo in negozio i lacci non arrivano fino a questo foro ma si fermano all’asola appena precedente, quindi spesso tendiamo ad allacciare le scarpe fino a quel punto senza prendere in considerazione quel buco in più. Quel buco che è stato appositamente ideato per una funzione specifica ovvero per garantire un migliore supporto del tallone.

Sotto sforzo, durante una lunga passeggiata, una corsa o un escursione il tallone si muove molto. Allacciando le scarpe includendo questo foro in più permette di tenere il tallone ben fermo, le dita dei piedi e le unghie non arriveranno a toccare la punta della scarpa e si eviteranno sfregamenti.

Allacciando le scarpe includendo questo foro rende il piede più saldo all’interno della sua scarpa quindi il suo utilizzo è saggio soprattutto durante intensi attività fisiche.

Delle scarpe da ginnastica c’è un altro elemento del quale spesso ignoriamo l’utilizzo e si tratta della fibbia sul retro della scarpa. Se anche tu ti sei chiesto a cosa serve Questa fibbia tanto comune, stiamo per svelarti questo altro mistero. Anche questa fibbia non è stata realizzata per uno scopo decorativo ma ha una funzione molto specifica. Serve per facilitare l’inserimento della scarpa. Tenendo con le dita questa fibbia puoi spingere il piede nella scarpa e farlo scivolare comodamente all’interno. Questa fibbia può essere anche utilizzata per favorire l’asciugatura delle scarpe. Infatti puoi utilizzare la fibbia per appendere le tue scarpe. Infine quando hai dei lacci troppo lunghi puoi farli passare all’interno di questa fibbia e legarli dietro, Non vedrai più quegli antiestetici avanzi di laccio.