Elisabetta Gregoraci a CheDonna: “Mio figlio Nathan è il mio podio”

Elisabetta Gregoraci si è raccontata senza filtri ai microfoni di CheDonna, parlando della sua essenza di donna e mamma.

Elisabetta Gregoraci ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, riuscendo, durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, ad abbattere ogni pregiudizio che alcuni telespettatori nutrivano nei suoi confronti.

Elisabetta ha mostrato loro che non è soltanto una bella donna, ma che dentro di lei c’è un intero mondo da scoprire. Mondo che il pubblico del piccolo schermo ha imparato ad amare ed accettare, ma com’è cambiata la sua vita dopo quell’esperienza e com’è quando la lucina rossa delle telecamere non è presente?

Elisabetta Gregoraci si è raccontata senza filtri a CheDonna, mostrando tutte le diverse sfaccettature del suo essere donna.

Elisabetta Gregoraci in esclusiva a CheDonna: “Una donna indipendente può spaventare”

In occasione del ritorno del Grande Fratello Vip sul piccolo schermo degli italiani, hai ricordato la tua partecipazione al reality. Che cosa ti ha lasciato la Casa più spiata d’Italia e che cosa tu hai lasciato in quelle mura?

Il Grande Fratello Vip è stata per me un’esperienza molto forte: emozionante. Non avevo mai partecipato ad un reality prima, quindi un percorso completamente nuovo per me. Mi ha lasciato tanti ricordi e tante consapevolezze, sono usciata dalla porta rossa molto più forte di prima. Dentro le mura della casa, da quello che ricevo, credo di aver lasciato tanto affetto e quindi anche tanta nostalgia, ci sono tantissime persone che mi hanno seguito durante la mia permanenza dentro la casa, a cui adesso manca vedermi e la mia routine. Ricevo tantissimi messaggi di questo tipo che mi riempiono davvero il cuore di gioia, sono contenta di quello che sono riuscita a trasmettere.

Durante la tua partecipazione al programma, nel mondo esterno sei stata duramente attaccata quando non avevi la possibilità di poterti difendere, la figura di una donna forte e indipendente spaventa ancora così tanto il genere maschile?

Sicuramente la figura di una donna indipendente può spaventare ma io sono sempre andata avanti per la mia strada. Questo è stato un insegnamento della mia mamma, che mi ha sempre detto che una donna deve essere indipendente. Anche se ho sposato un uomo facoltoso, non ho mai smesso di portare avanti i miei impegni lavorativi e quindi anche la mia indipendenza.

Ora hai un rapporto totalmente diverso con il pubblico, che è riuscito a vederti sotto un’ottica diversa. Ha avuto modo di poter conoscere Elisabetta, con le sue fragilità, e non La Gregoraci. Quanto ha influito la sofferenza che hai provato sulla Elisabetta di oggi?

Questa esperienza mi ha sicuramente aiutato a farmi conoscere per quella che sono e magari anche avvicinare persone che prima avevano un’altra idea di me. Mi arrivano tantissime dimostrazioni di affetto a casa con regalini e pensieri ancora oggi che mi riempiono il cuore di gioia, ricevere così tanto affetto ogni giorno è una cosa bellissima e per nulla scontato. Il fatto di essermi mostrata con tutte le mie fragilità, gioie ma anche momenti di malinconia, ha fatto si che venissero fuori dei lati di me che tendo magari a nascondere ma che hanno anche permesso di farmi conoscere veramente. Ogni sofferenza, anche quelle che possono sembrare più piccole, ti aiutano a diventare quello che sei nel bene e nel male.

Passiamo ad una tua esperienza più recente, anzi recentissima: Venezia. Hai sfoggiato dei look e dei make up da capogiro ed ancora una volta hai dimostrato di avere una classe innata: a cosa ti ispiri per i tuoi look?

Ti ringrazio, mi fa molto piacere questo tuo complimento. Il Festival del cinema di Venezia è da sempre una bellissima vetrina per l’Italia. Da diversi anni ho avuto la fortuna di fare il red carpet durante la mostra e in passato ho anche presentato dei film improntati in cui ho partecipato. Quest’anno è stato ancora più bello e emozionante perché è stato un quasi ritorno alla normalità , logicamente con tutte le precauzioni messe in atto dai responsabili. Non ho una vera e proprio ispirazione per i miei look, dipende molto da come mi sento ma cerco sempre di essere elegante e di fare miei gli abiti che indosso.

Concorrente del Grande Fratello Vip, conduttrice di Battiti Live ed hai sfilato al Festival del Cinema di Venezia. Puoi darci qualche piccola anticipazione su cosa ci aspetta in futuro?

In futuro, tante cose belle … ho diversi progetti che vi svelerò a breve in campi molto diversi. Delle sorprese che sto preparando e di cui vado molto orgogliosa.

Sei una mamma prima di essere una bravissima showgirl: quanto incide sul resto tornare a casa e trovare l’abbraccio di tuo figlio che ti aspetta? Riesce a cancellare le delusioni e la fatica di una vita frenetica sotto i riflettori?

Essere mamma per me è la mia priorità. Più volte ho detto dentro la casa che Nathan è il mio podio, il mio tutto. E’ la cosa più bella del mondo. Non chiedo altro che condividere la quotidianità con il mio bimbo e vederlo crescere, l’amore che lega una mamma al proprio figlio e qualcosa di indescrivibile.

Sei molto esposta sui social, visto anche il tuo lavoro, e purtroppo oltre agli ammiratori ci sono anche tanti leoni da tastiera che spesso si dimenticano che dietro ad uno schermo ci sono persone in carne ed ossa. Che impatto ha avuto questo fenomeno nella tua vita?

Sono molto esposta sui social ma lo sono anche molto in generale. Ti devo dire la verità, io sono molto contenta perché mi sento molto amata dalle persone che mi seguono e non ho molti haters. Logicamente capita di ricevere dei commenti negativi e, nella maggior parte dei casi, li ignoro e lascio perdere.

Sei indiscutibilmente una bellissima donna, ti sei mai trovata però nell’assurda situazione in cui la tua bellezza è diventata un ostacolo nelle relazioni sentimentali e lavorative?

Ti ringrazio per il complimento. In realtà a volte c è un po’ di leggerezza ma è una cosa passeggera, poi le persone iniziano a conoscere me ed il mio lavoro e questo passa in secondo piano.

Ti lasciamo andare facendoti la nostra ultima domanda di rito. Facciamo un gioco: hai la possibilità di parlare con Elisabetta bambina e con la Elisabetta del futuro. Che cosa diresti all’una e cosa diresti all’altra?

Sarebbe molto bello poter parlare con Elisabetta bambina, mi divertirebbe un sacco e potessi mi farei anche una partita a campanaro. Le direi che tanti suoi sogni si sono realizzati e credo ne sarebbe molto contenta. Ad Elisabetta del futuro vorrei dire di ricordarsi dell’Elisabetta bambina e magari cercare di essere un po’ più spensierata, meno critica con se stessa e cercare di ritagliarsi un po si tempo per se stessa senza fare sempre la trottolina.