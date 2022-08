Elisabetta Gregoraci ha da poco pubblicato sul suo profilo Instagram una foto bellissima che la ritrae nella sua amata Taormina e, nella caption, ha voluto ricordare un lutto terribile che ancora la strazia…

Parole davvero commoventi quelle espresse da Elisabetta Gregoraci in una delle ultime foto apparse sul suo seguitissimo profilo Instagram. L’ex moglie di Flavio Briatore si è mostrata ai fan con indosso un elegantissimo abito bianco lungo fino ai piedi che ha messo in risalto la sua stupenda abbronzatura. Nella caption della foto, una dedica molto sentita. Ecco a chi l’ha fatta.

L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, sta trascorrendo delle meritate vacanze nella sua amata Taormina, dopo un anno di intenso lavoro. A farle compagnia, l’adorato figlio Nathan Falco, al quale è da sempre molto legata. La showgirl e conduttrice tv ha condiviso su Instagram una foto con una didascalia davvero commovente: una vera e propria dedica d’amore a una persona molto importante per lei che purtroppo non c’è più. Ecco di chi si tratta.

Elisabetta Gregoraci, il lutto che ancora la strazia: parole dolcissime

Elisabetta Gregoraci si sta godendo le sue meritate vacanze a Taormina, luogo che ama particolarmente e che visita con regolarità ogni anno.

A questa città sono legati i ricordi più belli e importanti della sua vita. Taormina è infatti stata il teatro della sua gioventù, che la showgirl ha passato sempre accanto alla sua mamma. Proprio a lei Elisabetta ha dedicato il commovente post, scrivendo nella caption delle foto che la ritrae in abito da sera in una incantevole piazzetta della città: “Ci sono posti che porti sempre nel cuore…ricordi lontani e presenti…mi manchi mamma!”.

Al post Elisabetta (che molti sospettano si sia rifatta) ha aggiunto diverse altre fotografie che la ritraggono mentre è intenta a godersi Taormina by night. In una foto la showgirl (che ha sempre messo in mostra un fisico invidiabile) è immortalata mentre si gode una colazione con croissant, in altre vengono mostrati i monumenti più belli e suggestivi della splendida città. Immediata la reazione dei fan, che hanno commentato la serie di foto con moltissimi cuori esprimendo la loro vicinanza emotiva a Elisabetta. Noi intanto non vediamo l’ora di rivedere la showgirl di nuovo in tv con nuovi interessanti progetti!