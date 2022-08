Festival di Settembre: fai un salto in quellii più celebri del Bel Paese

Settembre è alle porte così come i vari festival che si celebrano lungo lo stivale. Scopri con noi quali sono i più noti.

Tra poco l’estate terminerà e le temperature cominceranno a scendere, ma non per questo il divertimento deve finire.

Infatti nel mese di Settembre molte città italiane organizzano dei Festival, alcuni dei quali conosciuti in tutto il mondo.

Alla scoperta dei Festival di Settembre

Dalle regate di lunga durata alle feste del raccolto, dalle corse dei cavalli alle fiere medievali… Insomma potrai trovare sicuramente il festival che fa al caso tuo.

Perciò non ti rimane altro che continuare a leggere per scoprire alcuni dei festival più celebri del Bel Paese e perché no, magari puoi approfittarne per farci un salto!

REGATA STORICA DI VENEZIA

La regata storica di Venezia si svolge la prima domenica di settembre con quattro categorie di gara: bambini, donne e uomini in barche a sei remi, più la gara dei campioni in barche a due remi. Le gare sono solitamente precedute da una sfilata di barche decorate con i gondolieri in costume d’epoca. I motoscafi e le gondole che trasportano fotografi e visitatori si allineano ogni anno lungo i canali per assistere a tutto questo sfarzo e molti hotel di Venezia hanno in programma imbarcazioni speciali per trasportare i loro ospiti lungo i canali in modo che anche loro possano assistere alla sfilata e alle gare.

MITO – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA A MILANO E TORINO

Dal 15 al 24 settembre potrai viaggiare tra le città di Milano e Torino per partecipare al MITO, ovvero una serie di concerti di musica classica. Le esibizioni spaziano da grandi assemblee in chiese e sale da concerto a piccoli eventi nelle piazze delle città.

CORSA DEGLI ASINI A FAGAGNA

Durante la prima domenica di settembre, così come accade dal 1861, Fagagna ospita la celebre corsa degli asini. Le squadre provengono da quattro frazioni della regione. Queste si sfidano con i loro asini da corsa e i loro carri su un percorso ovale allestito nella piazza del paese. La gara è preceduta da una grande entrata con asini e squadre che sfoggiano ovviamente i colori della città.

PALIO DI ASTI

Risalente al tredicesimo secolo, questa corsa di cavalli si tiene nella città piemontese di Asti. La corsa è preceduta da una sfilata di figuranti in costume d’epoca, e nei giorni che precedono l’evento vero e proprio, di solito la terza domenica di settembre, si tengono anche eventi speciali. Dal 1988 la gara si svolge in Piazza Vittorio Alfieri, nel cuore della città, un luogo molto scenografico.