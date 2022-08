Il Principe segue le orme dell’erede al trono: una tradizione di famiglia

Il Principe ha preso la sua decisone: seguirà le orme dell’erede al trono. Del resto sembra essere una scelta obbligata.

I membri della Royal Family, come sappiamo, devono spesso sottostare ad una rigida etichetta di corte. Non sempre però queste regole vengono rispettate dai membri reali.

Non è il caso però di una delle famiglie reali più conosciute ed influenti d’Europa. Stiamo parlando della Royal Family Belga, che in questi anni si è dimostrata all’altezza del suo ruolo. Spesso e volentieri è riuscita a tenersi alla larga da pettegolezzi e scandali vari, che invece hanno colpito alcuni membri appartenenti ad altre famiglie reali.

Il Principe pronto per la sfida

La Royal Family belga è composta dalla coppia regnante, Mathilde e Philippe e dai loro quattro figli: Elisabeth, Gabriel, Emmanuel ed Eléonore. Ed è proprio la prima che erediterà il trono.

Infatti, fino al 1991 solo i figli maschi avevano il diritto alla successione. Proprio per questa ragione sarà la primogenita del Re e della Regina a succedere al padre. Il fratello invece rimarrà un Principe, a meno che non accada qualcosa alla sorella. Solo allora avrà diritto al trono. Nonostante ciò, Gabriel, di due anni più piccolo di Elizabeth, ha deciso di seguire le sue orme. A partire dal 22 agosto, il nipote dell’ex Re Alberto II frequenterà l’Accademia Militare Reale di Bruxelles. Una scelta presa lo scorso anno anche dalla futura sovrana e probabilmente dettata dal fatto che una volta Regina sarà lei alla guida della forze armate.

Però anche il fratello ha deciso di intraprendere la stessa strada. Un percorso che ha fatto ai suoi tempi anche l’attuale Re e padre di Gabriel ed Elizabeth. Per ottenere un posto in accademia il Principe si è dovuto sottoporre a dei test di ammissione, che però ha superato a pieni voti. Tra gli esami, quelli medici, psicotecnici e sportivi, oltre a quelli di matematica, olandese e francese. All’ERM, il ragazzo, che ha compiuto 19 anni il 20 agosto, seguirà una formazione in scienze sociali e militari in olandese. Farà parte della centosessantaduesima classe. Il Principe ha recentemente completato la formazione preparatoria presso il National Mathematics & Science College di Warwickshire, in Inghilterra, dopo essersi iscritto nel settembre 2021.

Nello stesso anno è riuscito a completare gli studi secondari e si è diplomato presso la scuola privata di lingua inglese International School of Brussels. Sua sorella maggiore vi si è iscritta nel 2020 per studiare Scienze sociali e militari e ha concluso l’addestramento militare nel luglio 2021. Quest’ultima poi ha deciso di ritornare nel Regno Unito, ma stavolta al Lincoln College di Oxford, dove sta attualmente studiando scienze politiche e storia. Se il Palazzo Reale belga seguirà le stesse procedure seguite per Elisabetta, ben presto riusciremo a vedere alcune foto del Principe scattate durante il periodo in Accademia.