Vic De Angelis senza censure, le mostra sul palco. Poi in macchina col gruppo succede l’impensabile

Victoria De Angelis senza censure sul palco insieme ai Maneskin ha scatenato il web e in auto è successo l’impensabile con i suoi compagni di viaggio.

Victoria De Angelis è uno degli orgogli italiani che ha permesso al mondo intero di poter conoscere il nostro paese grazie alla musica che crea con i suoi compagni di viaggio, i Maneskin che sono riusciti a farsi notare oltre il confine italiano, dopo la vittoria all’Eurovision, attraverso il loro incredibile talento.

Il mondo intero però non ama soltanto le loro belle canzoni, ma anche loro in quanto non sono riusciti a restare immuni del loro charme. In particolar modo dalla musicista che nelle scorse ore si è esibita in topless dando vita ad una delle esibizioni più infuocate che mai.

Dopo la fine del concerto, però, con i Maneskin è successo l’impensabile in auto mandando in tilt gli utenti della rete come soltanto loro sanno fare.

Victoria De Angelis ed Ethan dei Maneskin mandano in tilt il web: lo scatto infiamma

Victoria De Angelis dopo aver conquistato e infiammato gli Stati Uniti D’America, ha deciso di esibirsi in topless in un recente concerto dei Maneskin poco prima del loro esordio ai Video Music Awards, uno degli eventi più importanti degli States. In auto, però, una volta terminato il tutto, è accaduto l’impensabile con i suoi compagni di viaggio.

Lo scatto che abbiamo incorporato poco più in alto, infatti, mostra Victoria ed Ethan in auto e lei si è lasciata andare ad una confessione del tutto inaspettata, rivelando che il suo compagno di viaggio è senza alcun dubbio uno dei migliori copri capezzoli che potesse mai avere. Un commento che ha infiammato gli utenti della rete che amano più che mai i loro beniamini e c’è anche chi tra loro spera possa nascere una romantica storia d’amore ma entrambi sembrerebbero avere il cuore occupato e in diverse occasioni hanno ribadito che tra di loro c’è soltanto un sincero sentimento di amicizia e fratellanza che può essere anche più profondo di quello con un partner ma che non sfiora quella linea di confine.

Victoria dei Maneskin ha infiammato il palco e gli utenti della rete come soltanto lei sa fare, mandando tutti in visibilio.