Victoria De Angelis: dalla minigonna al vestito, così ha conquistato gli USA

Victoria De Angelis conquista gli Stati Uniti con il suo talento musicale, ma anche con la sua bellezza mozzafiato: gli outfit che fanno impazzire tutti.

Il talento di Victoria De Angelis come bassista è sotto gli occhi di tutti da quando, nel 2017, insieme a Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi si presentò sul palco di X Factor per la prima audizione dei Maneskin che, in quell’edizione del talent show si piazzarono al secondo posto, alle spalle di Lorenzo Licitra. Da quell’anno di tempo ne è passato e i Maneskin sono diventati una band con un successo mondiale.

Contemporaneamente Victoria è cresciuta e quella ragazzina con i boccoli d’oro e i vestiti un po’ hippie ha lasciato spazio ad una giovane donna sempre più bella, libera e sicura di sè che sfoggia la propria personalità, forte e determinata, anche con gli outfit che indossa sul palco e fuori dal palco. Durante la recente trasferta dei Maneskin a New York e Chicago, così, la De Angelis ha conquistato tutti sfoggiando look mozzafiato.

Victoria De Angelis: minigonna, stivali e vestito nero, così ha steso i fan americani

Dalla minigonna con camicia nera e stivali al vestito nero di pizzo trasparente fino alla minigonna nera con un top bianco. Sono questi alcuni degli outfit che Victoria De Angelis ha sfoggiato durante la trasferta a stelle e strisce dei Maneskin.

Oltre ad aver conquistato New York con il suo look mozzafiato, la bassista della band romana ha messo ko anche i fan di Chicago sfoggiando sul palco un pantalone rosso e una camicia nera lasciata rigorosamente aperta sul decolletè coperto solo da dei copricapezzoli a forma di stella e poi con un abito bianco che ha indossato per un’esibizione acustica dei Maneskin in una radio di Chicago.

Ma il look che ha messo d’accordo davvero tutti è l’abito nero in pizzo trasparente indossato con un completo nero formato da reggiseno e culotte. Un look total black in contrasto con i capelli biondi e gli occhi azzurri di Victoria e che ha regalato ai fan uno spettacolo imperdibile.

E i fan ora attendono di scoprire gli outfit che Victoria sfoggerà in Giappone dove è attesa con i Maneskin dopo Ferragosto.