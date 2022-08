Lo strano passato della madre di Meghan Markle: dalla prigione allo yoga

Sul passato della madre di Meghan Markle, Doria Ragland, si sa davvero pochissimo. Circolano però delle voci stranissime su di lei!

Il motivo per cui Doria è diventata famosa è semplicissimo: si tratta dell’unica parente della sposa presente in chiesa durante la celebrazione del Royal Wedding con Harry nel 2018.

La sua eleganza, la sua bellezza e la sua compostezza hanno fatto innamorare di lei milioni di persone in tutto il mondo. Molti pensarono che dovesse essere una donna forte e affettuosa, in grado di sostenere sua figlia in ogni passaggio della vita.

Come al solito, però, la verità supera la fantasia e lo fa anche nel caso della storia di Doria Ragland.

Il passato oscuro della Madre di Meghan Markle: per 10 anni non ha visto la figlia

Nata nel 1956 a Cleveland, Doria Ragland si trasferì giovanissima a Los Angeles insieme alla famiglia. Nel 1983 però i genitori divorziarono e il padre di Doria sposò una donna della stessa età della figlia.

Doria non ha mai terminato la scuola superiore e decise di cominciare a lavorare come assistente make up artist. Doria Ragland conobbe Thomas Markle, all’epoca importante tecnico della fotografia, lavorando sul set della famosissima serie General Hospital.

I due si conobbero e cominciarono a frequentarsi anche se lui era molto più vecchio di lei. Proprio in virtù di questa differenza d’età il padre di lei non aveva mai visto di buon occhio questa unione. Nonostante le opposizioni della famiglia Ragland la coppia si sposò in un tempio indiano a Hollywood e la cerimonia fu celebrata da un maestro di Yoga.

Era il 1979, pochi anni prima che i genitori di Doria divorziassero Anche il matrimonio di Doria durò molto poco. Dopo la nascita di Meghan, nel 1981, il matrimonio ha resistito solo altri due anni: il divorzio è stato ufficializzato nel 1983. In tutto, quindi, Doria e Thomas sono rimasti sposati per 4 anni 40 anni fa.

Proprio dopo il divorzio di Doria e Thomas cominciano i grandi interrogativi. Perché Meghan venne affidata al padre e visse con lui tutta l’adolescenza?

Il motivo “ufficiale” è che all’epoca Doria lavorasse come hostess su voli di linea e che quindi, viaggiando in continuazione, non potesse occuparsi a tempo pieno della bambina.

Una seconda versione dei fatti sostiene che Doria Ragland è stata in prigione per non aver pagato le tasse mentre lavorava in un’agenzia di viaggi che Thomas Markle aveva aperto per lei quando i due erano ancora sposati. L’agenzia fallì intorno al 2005 per bancarotta.

Nel 2011 Doria ha seguito un master per i lavori sociali, è diventata assistente sociale nel 2015 e per tre anni ha lavorato in una clinica per la cura della salute mentale. Nello stesso periodo ha lavorato come insegnante di yoga.

Nel 2020 ha aperto un’azienda che fornisce vari servizi a sostegno degli anziani a Beverly Hills. Di questa azienda la Ragland è amministratore delegato e segretaria generale. Non si può fare a meno di pensare che Doria abbia potuto aprire questa attività grazie al sostegno economico della figlia e del marito, ma non ci sono prove in merito.

Secondo molte ricostruzioni che girano in rete Doria Ragland è il modello (negativo) da cui Meghan ha preso totale ispirazione.

Dopo aver “trovato” Thomas Markle lo avrebbe sfruttato a livello economico e avrebbe fatto una figlia con lui solo per poterlo ricattare in futuro. Una volta ottenuto quello che voleva Doria avrebbe lasciato il marito, sicura che avrebbe ottenuto un grosso assegno di mantenimento.

Non si può non vedere delle similitudini tra la storia di Doria Ragland e quella di sua figlia. Meghan ha lasciato il suo primo marito produttore dopo aver ottenuto dei piccoli ruoli in alcuni film. Quando non ha avuto più bisogno di lui perché aveva ormai avviato la sua carriera di attrice, lo ha lasciato in un modo piuttosto sconcertante.

Molti credono che la storia sia destinata a ripetersi identica e che anche Harry prima o poi verrà lasciato da Meghan. Quando? Beh, non appena lei non avrà più bisogno di lui!