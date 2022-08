Tutti gli orecchini che fanno risplendere anche sotto l’ombrellone

Agosto sta per finire (qualcuno lo deve pur scrivere) ma non è troppo tardi per un acquisto azzeccato, sia che si tratti di un regalo dalle vacanze sia che lo si faccia a sé stesse. Gli orecchini che vediamo oggi sono perfetti ad ogni età e vanno assolutamente portati anche in spiaggia, e non ci sarà bisogno di altri accessori vistosi.

Quando siamo sdraiate sul comodo lettino che tanto abbiamo sognato negli ultimi mesi a lavoro leggiamo un nuovo libro, sfogliamo riviste e guardiamo la gente passeggiare in riva al mare. Un po’ come a teatro, ci sono personaggi di ogni tipo ma a colpirci maggiormente sono le tamarre ed i lampadari viventi.

Sì, quelle donne che indossano un micro costume ed una quantità imbarazzante di bracciali, anelli, orologio (di solito enorme) ed orecchini da circo. Per farci notare, come sempre, puntiamo sulla classe di bijoux luminosi e chic. Scopriamo insieme i modelli migliori.

Orecchini per il mare: quali modelli scegliere e su che colori puntare

Il punto fondamentale è selezionare i colori del mare e quelli dell’estate in generale come il rosso – arancione del sole al tramonto, il verde menta del cocktail preferito e così via.

Una volta capito cosa ci stia meglio si può passare all’acquisto. PdPaola ha realizzato gli orecchini Celeste mini in argento sterling e finitura dorata con pietre di zircone blu. Piccoli e deliziosi, da non togliere mai. Costano 45 euro sul sito ufficiale del brand.

Marina Ferraro punta invece sul corallo con gli orecchini di roselline rosse ed oro (170 euro). Interamente lavorati a mano, sono realizzati in Italia e ricordano quei cadeaux che si ricevevano dalle nonne dopo le settimane al mare. Romantici e semplici, anche questi si possono abbinare con tutto, soprattutto con bracciali dorati.

Non è una firma che si colleghi nell’immediato ad orecchini e simili ma Max & Co. ha creato lunghi orecchini pendenti con catene di micro strass e conchiglie in resina per omaggiare la natura. Un post su Instagram con il volto abbronzato e questo modello farà il pieno di cuoricini ed il tocco glam è garantito. Sono attualmente scontati a 24 euro (anziché gli iniziali 49 euro).

Un altro tocco di classe è quello che vede il metallo o le pietre degli orecchini riprendere i colori della borsa. La scelta sarà tra le irresistibili pochette che ricordano caramelle, il resto dell’outfit basta che sia fresco e leggero.

Silvia Zanchi