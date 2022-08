Beautiful, Una Vita: Thomas in gabbia e Alodia fuori controllo

Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Colpi di scena e cambiamenti improvvisi. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi delle nostre soap preferite in onda su Canale 5!

Anticipazioni: ecco cosa succederà in Beautiful e in Una Vita

Anticipazioni Beautiful: il futuro dei nostri protagonisti cambia

Rivelazioni scottanti, verità nascoste e giochi di potere. Nelle prossime puntate italiane e americane di Beautiful succederà di tutto. Ecco le anticipazioni dei prossimi episodi in onda su Canale 5!

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5 di Beautiful diventerà sempre più centrale e importante la storyline relativa alla morte improvvisa di Vinny Walker. Tutto ciò avverrà con uno sviluppo davvero sorprendente che avrà come protagonista assoluto Thomas Forrester, l’unico amico di Vinny.

Quello che era stato presentato come un giallo a tutti gli effetti, alla fine altro non era che un tentato e riuscito suicidio da parte del giovane Vinny che si è volutamente lanciato di fronte al veicolo in corsa guidato da Liam Spencer. La verità è saltata fuori con un videomessaggio che Vinny ha voluto lasciare all’amico Thomas, in cui esprime chiaramente la sua intenzione di togliersi la vita con l’intento di incastrare lo Spencer. E aiutare così, nella sua testa, Thomas a riconquistare Hope.

La verità verrà a galla quando Zende Dominguez riuscirà a sbloccare il cellulare del cugino che, improvvisamente, riceverà un video messaggio di Vinny. A quel punto Thomas deciderà di usare il videomessaggio per aiutare Liam e si affretterà a mostrarlo all’avvocato difensore degli Spencer, Justin Barber. Tuttavia non avrà l’effetto sperato. Barber dopo averlo colpito alla testa per farlo svenire lo trascinerà in una gabbia nei sotterranei della Spencer Pubblications. Il motivo? L’avvocato vuole che gli Spencer vengano giudicati colpevoli e spediti in carcere.

Una Vita, anticipazioni: Alodia sempre più maleducata e fuori controllo

Nelle prossime puntate di Una Vita ambientate dopo il salto temporale, si aggiungeranno nuovi tasselli nella complicata e fitta trama ambientata ad Acacias.

Dopo la pausa estiva, Acacias ci accoglierà nuovamente nel suo mondo fatto di palazzi e pettegolezzi e soprattutto in una puntata dal rientro della pausa continueremo a sorbirci i capricci di Alodia Exposito (Abril Montilla).

La moglie del dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres), come lei stessa sottolinea in più di un’occasione, non smetterà di guardare tutti quanti dell’alto in basso e, ad un certo punto, anche Bellita del Campo (Maria Gracia) e Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera) cominceranno a non sopportare più le sue sceneggiate. Tutto per via di alcune gelosie nei confronti della nuova domestica Maruxiña (Isabel Garrido) che vincerà il premio di un corso e potrà trascorrere un intero periodo in un prestigioso centro termale.