Ecco perché non dovresti mai bucare le salsicce prima di cuocerle

Uno degli errori più comuni che commettiamo quando facciamo il barbecue è quello di bucare le salsicce prima di cuocerle. Scopri perché non dovresti più farlo.

L’estate è il periodo dell’anno migliore per dilettarsi con il barbecue. Col caldo e le belle giornate arrostire la carne e godersela in compagnia di amici e parenti è molto piacevole. Cuocere la carne come se fossimo degli chef è possibile basta evitare di commettere qualche errore.

Oggi ti spieghiamo Come arrostire una salsiccia perfetta e perché dovresti smettere di bucare le salsicce prima di grigliarle.

Salsiccia al Barbecue: ecco come cucinare le salsicce più gustose che tu abbia mai mangiato

La salsiccia è una carne molto grassa e molti tendono a bucare la salsiccia e tagliarla prima di cuocerla per favorire lo scioglimento del grasso e accelerare la cottura. Spesso si buca la salsiccia anche per evitare che si gonfi ed esploda durante questa fase. In realtà uno degli errori più commessi quando grigliamo la carne è proprio questo. Quando buchiamo la salsiccia perdiamo quei preziosi succhi che la rendono così saporita, morbida e altamente gustosa.

Non serve bucare la salsiccia, il grasso si scioglie pian piano durante la cottura. Se temi il rischio esplosione è perchè la cottura alla brace favorisce la formazione di un vapore all’interno. Alcuni macellai aggiungono acqua alla carne e usano budelli poco resistenti ed è per questo che alcune salsiccia esplodono letteralmente. Bucare le salsicce è davvero l’unica opzione per evitare questo rischio? La risposta è ovviamente no. Il segreto non sta nel bucarle ma sta nell’acquistare carne di qualità, ben bilanciata a livello di grasso.

Piuttosto che bucare le salsicce, assaggia le salsicce di macellai diversi per non rischiare che queste esplodano. Le salsicce di qualità non esploderanno e senza bucarle a fine cottura saranno succose con un sapore intenso che non potrà non stupire i tuoi ospiti. A volte la soluzione al problema è molto più semplice di quanto si immagina!

Per ottenere una salsiccia perfetta ricordati anche di favorire una cottura a fiamma moderata è che sia uniforme. Molti chef consigliano di girare la salsiccia su quattro lati e non so due. Basta incastrare una salsiccia con l’altra per grigliare anche il lato curvo. Un altro consiglio importante è quello di rimuovere lo spago ed infine non dimenticate mai la birra fredda, l’abbinamento perfetto per una salsiccia perfetta.