Elisabetta Gregoraci e il fisico da urlo: ecco i segreti della sua dieta

Elisabetta Gregoraci a 42 anni compiuti sfoggia un fisico da urlo: ecco i segreti della sua dieta tra alimentazione e sport.

Nonostante abbia compiuto 42 anni Elisabetta Gregoraci sfoggia un fisico pazzesco. La vediamo ogni martedì a Battiti Live in onda su Italia 1, e ogni volta lascia il suo pubblico a bocca aperta.

Un fisico tonico e scolpito frutto della sua buona genetica ma anche del tanto sport praticato, sin da quando era bambina. L’ex moglie di Flavio Briatore ha infatti ammesso di allenarsi ogni giorno in particolare facendo esercizi per addome e glutei.

Ma cosa mangia Elisabetta Gregoraci per essere così in forma? Scopriamo i segreti della sua dieta e come si allena la showgirl di origini calabresi.

Ecco la dieta di Elisabetta Gregoraci

Gambe toniche e addominali definiti: Elisabetta Gregoraci vanta un fisico di tutto rispetto. Qualcuno ha anche insinuato che sia ricorsa a qualche piccolo ritocco.

Slanciata e perfettamente in forma, la verità è che la ex moglie di Briatore è una vera e propria sportiva, tanto che si vedrebbe bene in un film del calibro di “Soldato Jane”, secondo quanto ha affermato sul Corriere della Sera.

E a differenza di quanto si potrebbe pensare, la Gregoraci è anche una buona forchetta. Dalla pasta alla pizza, passando per la cioccolata. La conduttrice non dice mai di no a quest’ultima. A cena però predilige le proteine consumando un piatto a base di carne o pesce.

Inoltre, beve molta acqua scegliendo anche quelle aromatizzate. Tra i dolci il tiramisù è quello che sa preparare meglio. Non solo, la conduttrice è cresciuta con piatti molto conditi, considerando che il padre è calabrese, mentre la mamma era siciliana.

Ma come fa allora ad essere così in forma l’ex di Briatore da cui ha avuto un figlio Nathan Falco? Il segreto sta tutto nello sport.

Da piccola, la Gregoraci praticava danza, poi a 6 anni ha iniziato karate diventando addirittura cintura nera, secondo dan. Infine, anche istruttrice. Inoltre, fra le sue passioni c’è anche l’atletica, trasmessa dal padre, diventando anche campionessa di salto in lungo e 80 metri.

Attualmente la Gregoraci va in palestra e si allena circa 2 volte alla settimana per 40 minuti a sessione, alternando cardio ad esercizi di tonificazione per gambe, addominali e glutei. La conduttrice preferisce allenare la parte bassa del corpo anziché quella superiore.

Infine, la Gregoraci gioca a tennis, nuota e fa delle passeggiate, insomma si tiene sempre attiva. Quindi, molto probabilmente il segreto del suo corpo tonico è proprio questo, ovvero di tenersi sempre in movimento senza battere la fiacca.

Non resta che prendere appunti.