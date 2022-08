Estivo, profumato, buonissimo: questo risotto è un vero tocco di classe

Semplice e diretto, il risotto giallo con fiori di zucchina al forno è un primo piatto che possiamo preparare in poco con un risultato spettacolare

Ci sono molti modi per cucinare i fiori di zucca in estate e sono tutti buonissimi. Ma questo primo piatto è spettacolare, anche se molto semplice da preparare: stiamo parlando del risotto giallo con fiori di zucchina al forno, una ricetta in due tempo.

Prima dobbiamo far dorare i fiori di zucchina nel forno, semplicemente per mantenere il loro sapore naturale. Poi prepariamo il risotto allo zafferano e uniamo queste due bontà. Una ricetta ottima anche quando abbiamo compagnia.

Risotto giallo con fiori di zucchina al forno

Vogliamo rendere ancora più indimenticabile questo risotto giallo con fiori di zucchina al forno. Al posto dell’olio extravergine d’oliva, usiamo un olio aromatizzato con il tartufo, se ne trovano di ottimi in commercio.

Ingredienti:

400 g riso Arborio

2 bustine di zafferano

16 fiori di zucchina

1 scalogno

100 g parmigiano grattugiato

200 ml vino bianco secco

60 g di burro

500 ml brodo vegetale

1 rametto di maggiorana

4 cucchiai di olio extravergine d’oliva

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Prendiamo i fiori di zucchina, puliamoli togliendo con delicatezza il pistillo, laviamoli sotto in getto leggero d’acqua e asciughiamoli con un canovaccio pulito.

Poi adagiamoli su una placca già foderata con carta forno, ungiamoli con un filo d’olio, saliamoli leggermente e cuociamoli in forno preriscaldato a 180° per 10-12 minuti. Quindi spegniamo e teniamoli al caldo.

Ora prepariamo il riso. Prendiamo un tegame e versiamo metà del burro. Accendiamo a fiamma medio-bassa e facciamo stufare lo scalono tritato finemente per 5 minuti per farlo diventare morbido.

A quel punto aggiungiamo il riso e lasciamolo tostare per un paio di minuti. Quindi sfumiamolo con il vino bianco secco e aspettiamo che l’alcol, sia evaporato. Da lì in poi dobbiamo portare a cottura il riso: sciogliamo le bustine di zafferano in un mestolo di brodo vegetale caldo e aggiungiamolo nel tegame.

Quando il brodo è stato assorbito andiamo avanti unendo altri mestoli di brodo fino a quando il riso è cotto: serviranno circa 15-16 minuti in tutto. Prima di spegnere mantechiamo con il resto del burro e con il parmigiano grattugiato al momento.

Al momento di servire, decoriamo ogni piatto con 4 fiori di zucchina ancora caldi, un filo d’olio e una macinata di pepe nero fresco. Poi portiamo in tavola il nostro risotto giallo con fiori di zucchina al forno ancora caldo.