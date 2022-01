I trucchi per il risotto allo zafferano più buono che tu abbia mai provato

Scopri come ottenere un ottimo risotto allo zafferano grazie ad alcuni semplicissimi trucchi.

Il risotto allo zafferano è tra le ricette più preziose e amate della cucina italiana. Grazie al sapore delicato e al contempo deciso dello zafferano, il risultato finale è infatti quello di un risotto davvero piacevole da vedere e cremoso come pochi altri.

Per poter ottenere dei risultati positivi è però molto importante seguire con attenzione la ricetta e far propri alcuni trucchi indispensabili per ottenere il meglio dalla preparazione. Scopriamo quindi quali sono gli accorgimenti utili per poter godere al meglio di un risotto allo zafferano in grado di farci fare bella figura e di soddisfare anche i palati più esigenti.

Risotto allo zafferano: i trucchi da seguire sempre

Scegliere di preparare un buon risotto allo zafferano equivale sempre ad una coccola speciale. Affinché questa risulti tale è però indispensabile seguire alcuni trucchi che non tutti conoscono e che possono fare la differenza. Scopriamo quali sono i più importanti nonché in grado di rendere questo primo piatto, così amato nel mondo, ancora più buono.

Tostare il riso. Per questa preparazione, si usano spesso qualità di riso diverse e che vanno scelte in base al proprio gusto. Ciò che conta è però il modo in cui si prepara il tutto. È ad esempio fondamentale tostare il riso. Senza questo passaggio, infatti, l’effetto finale sarà decisamente diverso.

Bagnare il riso con il brodo. Quando il riso risulta ben tostato e appare quindi traslucido, è importante iniziare a bagnarlo con il brodo. Per questa ricetta, usare il vino per sfumare non dona nulla di più. Ciò che conta è invece l’uso sapiente del brodo. Bagnando il riso nel modo giusto farà infatti la differenza.

Inserire la giusta quantità di zafferano. Questo prezioso ingrediente va usato nel modo giusto. È quindi molto importante calibrarne le dosi. Esagerare è errato quanto il lesinare. Ciò che conta è inserire la giusta quantità. Che si tratti di polvere o di pistilli, questa dovrà essere proporzionata alla quantità di riso.

LEGGI ANCHE -> Purè di zucca: irresistibile grazie a questi trucchi

Aver cura dei pistilli. L’uso dei pistilli nel risotto allo zafferano è molto importante. Se usati come parte integrante della ricetta, questi dovranno infatti essere tenuti in ammollo almeno per un’ora. Al contrario, se si è soliti usare la polvere di zafferano si potranno usare i pistilli come tocco finale. In tal caso andranno aggiunti un minuto prima di concludere la cottura. Unico modo perché non si sfaldino restando così ben visibili.

Mantecare per bene. Un altro passaggio fondamentale per questo piatto è quello di mantecare con burro e formaggio. Senza questo rituale, il risultato finale non sarà mai lo stesso. E, giusto per non sbagliare, è bene ricordare che il formaggio dovrà essere grattato fresco al momento.

Ora che abbiamo scoperto quali sono i trucchi per ottenere un ottimo risotto allo zafferano, è utile ricordare che l’uso del midollo non è più considerato fondamentale. La bontà di questo piatto esula infatti dalla sua presenza.

LEGGI ANCHE -> Come impreziosire tutti i piatti, il burro aromatizzato

Cosa che in tal caso lo rende anche una pietanza adatta ai vegetariani (in tal caso si dovrà far uso del solo brodo vegetale) e per questo gradita ad un campione maggiore di gente. La scelta perfetta per una cena tra amici e nella quale si desidera consumare qualcosa di veramente speciale.