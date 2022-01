Parigi Haute Couture: Chiara Ferragni e le tendenze della primavera 2022!

C’è la Parigi Haute Couture, e chi non poteva mancare? Chiara Ferragni! L’influencer è volata a Parigi per presenziare agli show più IN della Parigi Haute Couture, e ci mostra le prime novità in fatto di tendenze per la primavera 2022!

Stiamo vivendo i mesi più freddi dell’intero anno, per questo motivo in nostri outfit si caratterizzano di piumini pesanti, sciarpe ingombranti e cappelli di lana. Nonostante non ci sembri possibile, noi amanti della moda sappiamo che questo è un periodo importante in cui bisogna guardare al futuro. Ebbene si, perché è iniziata la Parigi Haute Couture e chi non poteva mancare per nessuna ragione al mondo? L’imprenditrice digitale italiana più famosa del momento, Chiara Ferragni! Vediamo insieme in questa guida di stile targata CheDonna cosa ha indossato la Ferragni a Parigi e quali saranno le tendenze da seguire per la prossima primavera/estate 2022!

La Parigi Haute Couture è una delle manifestazioni del mondo della moda più importanti dell’anno. I più grandi stilisti di tutto il mondo mostrano le loro collezioni attraverso gli show, che si alternano durante l’arco di tutta la settimana.

La Parigi Haute Couture week inizia proprio oggi, lunedì 24 gennaio, e ospiterà gli show di Valentino, Chanel, Dior e Elie Saab, per citarne alcuni.

L’importanza di questa settimana della moda è inestimabile per il mondo del fashion, perché si avrà una vera e propria anticipazione di quali saranno le tendenze per la prossima stagione.

Anche se gli show sono importantissimi, le vere passerelle non sono quelle organizzate dagli stilisti, bensì le strade di Parigi! Influencer, modelle e amanti della moda corrono per le strade della città per passare da una sfilata ad un’altra con indosso gli abiti più innovativi del momento.

Ed è proprio quello che è successo a Chiara Ferragni: una passeggiata nel cuore di Parigi con indosso le tendenze più IN della prossima primavera/estate 2022.

Cos’ha indossato Chiara Ferragni? E quali sono le tendenze che iniziano a fuori uscire dalla Parigi Haute Couture? Scopriamolo insieme!

Per la Parigi Haute Couture Chiara Ferragni indossa le tendenze della moda primavera/estate 2022, firmate Christian Dior!

Abiti tubino e colori pastello. E ritornano gli anni ’60!

Il look indossato da Chiara Ferragni a Parigi, e postato con una foto sui social media, ha confermato i primi indizi dei mesi scorsi sulle tendenze delle stagioni future: gli anni ’60 sono tornati alla ribalta!

Chiara Ferragni ha indossato un tubino dritto con gonna mini color verde acqua, una giacca corta abbinata all’abito, calze nere scure, stivale bianco alto in gamba, con punta quadrata e tacco quadrato. Il tutto abbinato da una pochette mini rossa. Il total outfit è firmato Christian Dior e presenta tutte le novità, o i prestiti del passato, che caratterizzeranno la moda del 2022!

Sono di tendenza i colori pastello, che prendono il posto di quelli shocking e decisi. Le lunghezze si accorciano: se lo scorso inverno gli abiti dovevano essere rigorosamente MIDI adesso devono essere MINI. Calze nere a tinta unita in cambio di quelle a fantasia dello scorso inverno e forme geometriche anni ’60 a tutto gas!

Se queste sono le prime anticipazioni delle tendenze delle prossime stagioni, non vediamo l’ora di scoprire le altre!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista Chiara Ferragni e il suo outfit anni ’60 in vista della Parigi Haute Couture.

Alla prossima guida di stile, per scoprire tutte le novità del momento in fatto di moda, e non solo!