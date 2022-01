Come impreziosire tutti i piatti, il burro aromatizzato

Questo è un ingrediente che usiamo sempre in cucina, ma forse non ne sfruttiamo tutte le potenzialità il burro aromatizzato . Basta qualche trucco in più

Perché impazzire per dare un buon sapore ai piatti quando possiamo usare il burro aromatizzato preparato in casa? Una soluzione interessante per diverse ricette ed è anche molto facile da realizzare con le nostre mani.

La base di partenza è sempre la stessa, un bel panetto di burro possibilmente non di produzione industriale. Non vi diciamo che deve essere per fora quello di malga, ma almeno cercate un caseificio anche più piccolo e più attento alla qualità. Da qui cominciamo per aromatizzarlo come vogliamo o come ci serve.

LEGGI ANCHE -> Il finger food da sogno, le frittatine di pasta napoletane

Il primo trucco è nella consistenza. Quanto prepariamo il burro aromatizzato, non possiamo pensare di farlo con il panetto appena tirato fuori dal frigorifero, nemmeno se siamo in estate. Deve essere bello morbido e quindi il consiglio furbo è quello di tirarlo fuori almeno 30-40 minuti prima della sua lavorazione.

Tanto poi basta poco: lo versiamo in una ciotola, lo schiacciamo con i rebbi di una forchetta e quando diventa una crema aggiungiamo gli altri sapori. Se vi accorgete che non è abbastanza morbido, niente panico: lavoratelo con le fruste elettriche per ammorbidirlo.

Come impreziosire tutti i piatti con un ingrediente semplice? Tutti i passaggi

Secondo trucco, la lavorazione. Non buttate dentro tutto alla rinfusa. Ma un po’ alla volta e mescolate, poi ancora un po’ e mescolate fino a quando è amalgamato. Quando avete finito, passate tutto con un colino per avere un burro veramente liscio.

A quel punto tutto quello che dovete fare è rimettere in forma il burro: versatelo su un foglio di carta stagnola, avvolgetela e arrotolate per dare una forma tonda. Richiudete la stagnola e mettete in frigorifero.

E qui scatta il terzo trucco, quello del riposo. Non è un passaggio banale, perché da quello dipende il sapore finale del vostro burro aromatizzato. Quindi non dovete avere paura a lasciarlo anche una giornata intera prima di utilizzarlo. E quando lo avete aperto, sempre meglio conservarlo in un contenitore con chiusura ermetica.

LEGGI ANCHE -> Come congelare i limoni: ecco i trucchi per averli sempre disponibili

Ora che abbiamo visto come preparare il nostro burro speciale, qualche ricetta veloce veloce. Per il burro all’aglio servono 150 grammi di burro e 70 grammi di aglio, già sbucciato e tritato moto finemente. Dopo averli lavorati insieme come vi abbiamo spiegato, passate nel colino per eliminare eventuali pezzetti di aglio più grossi e dategli forma.

Per il burro al basilico, invece servono 150 grammi di burro, 5-6 foglie di basilico e uno spicchio di aglio che dovete tritare finalmente insieme al basilico. Lavoratelo come sopra, poi potete anche prepararlo in vaschette singole più piccole.

E il burro all’acciuga? Sempre 150 grammi di burro e 70 grammi di acciughe sott’olio tritate in maniera finissima. In alternativa usate la pasta di acciughe. Lavorate i due ingredienti fino a renderli omogenei e poi potete servirlo anche su crostoni di pane.