Maschera e massaggio anti age: eccezionali trattamenti per pelle matura

La pelle matura necessita di cure specifiche e di trattamenti di bellezza con ingredienti specifici. Scopriamo come preparare e praticare una maschera e massaggio anti age che vi sorprenderanno!

Prenderci cura della nostra pelle dovrebbe essere un modo per dedicare tempo a noi stesse e avere ogni giorno la possibilità di regalarci un aspetto più giovane.

Quando si ha una pelle matura, sono diversi i segni che palesano il passare del tempo, primo fra tutti la perdita di elasticità dell’epidermide ma anche la presenza di un colorito piuttosto spento. Una maschera viso e massaggio anti age saranno due trattamenti assolutamente fai da te di cui non potrete più fare a meno.

Maschera e massaggio anti age: perché praticare questi due trattamenti di bellezza

La maschera viso può considerarsi un ‘trattamento d’urto’ che dedichiamo alla nostra pelle almeno una volta a settimana. Nel caso della pelle matura, le maschere viso dovranno contenere ingredienti anti età, illuminanti, nutrienti e ovviamente fortemente idratanti. Sono diverse le maschere che si possono preparare in casa con ingredienti naturali e super efficaci.

Se ad una beauty routine attenta e alle maschere viso poi, si aggiunge un bel massaggio ecco che i risultati saranno davvero visibili dopo i primi trattamenti.

Il massaggio del viso risulta essere davvero fondamentale per stimolare il microcircolo e soprattutto i muscoli del viso che si tenderanno in modo tale da regalare un effetto tensore senza pari.

Tra gli ingredienti anti età naturali e che possiamo davvero ormai trovare in tutte le casa c’è la curcuma che è considerata davvero una spezia preziosa, un elisir dorato di salute e bellezza capace di rendere davvero difficile la vita ai radicali libera ma, come vedremo, non soltanto assumendola per via orale ma anche utilizzandola come ingrediente di ricette di bellezza fai da te.

Come preparare una maschera viso e praticare un massaggio anti age: è la curcuma il prezioso ingrediente che vi cambierà la pelle!

Abbiamo selezionato per voi un video tutorial ricco di spunti e consigli su come preparare un oleolito di curcuma e utilizzarlo per preparare una maschera viso portentosa, miscelandolo ad altri ingredienti e su come utilizzarlo per praticare un bellissimo ed efficace massaggio per il viso.

Vi basterà seguire passo dopo passo i consigli della consulente di bellezza del canale ‘Ilaria consulente di bellezza’ per ritrovare una pelle decisamente più bella, fresca e tonificata!