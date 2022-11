Nessuno crederà che hai 50 anni, questi tagli sono l’ideale per rinfrescare il tuo look

50 anni sono un traguardo importante per una donna, scopri come valorizzare al meglio la tua età scegliendo il giusto taglio di capelli.

50 anni arrivano in fretta, a questa età ci si sente anche un po’ vulnerabili perché si sente il peso del mezzo secolo trascorso così velocemente. Inoltre a questa età siamo più stanchi ma spesso nel nostro spirito conserviamo la giovinezza e la tuteliamo da tutto. Una donna a 50 anni ha più che mai bisogno di sentirsi ancora una donna femminile e attraente. Questo è probabilmente un periodo della nostra vita in cui dovremmo cambiare look adottando una acconciatura che illumina il nostro aspetto per acquisire di nuovo la nostra sicurezza.

Tutti quanti invecchiamo e spesso non accettiamo questo inevitabile cambiamento, eppure dovremmo essere grati alla vita perché non a tutti viene concesso il privilegio di invecchiare e quindi l’invecchiamento è una sorta di dono. Se hai 50 anni e ti vedi diversa è normale che sia così. La pelle e meno turgida, i capelli sono sempre più bianchi e si assottigliano, la carnagione si spegne, a tutto ciò c’è una soluzione molto semplice ma parecchio d’effetto e si trova nel salone del tuo parrucchiere.

Ecco come tagliare i capelli a 50 anni per valorizzare il tuo aspetto

A 50 anni si può essere sexy tanto quanto una donna più giovane e con il giusto taglio di capelli ti sentirai molto più sicura di te stessa.

La prima cosa da considerare è che a questa età anche i nostri capelli cambiano, i capelli diventano più fini e radi per questo è meglio prediligere acconciature e tagli di capelli che minimizzano questo aspetto.

A 50 anni bisognerebbe prediligere tagli che incorniciano il volto, camuffano le nostre rughe e addolciscono i lineamenti. Anche la scelta del colore è importante. Rinfrescare il nostro aspetto ci permetterà di dare una spinta energica alla nostra vita.

Ecco qualche consiglio da Tenere presente se hai 50 anni e vuoi rinfrescare il tuo look

Prenditi cura dei tuoi capelli

A 50 anni i capelli sono più fragili e più sottili, inoltre tendono a seccarsi. La prima cosa da fare è prendersi più cura dei capelli. Un taglio corto ci permette di dimezzare i tempi di manutenzione e allo stesso tempo sono l’ideale per dare più volume alla nostra capigliatura e enfatizzare il nostro viso.

Disegna l’ovale del viso

Molti esperti di tagli ed acconciature consigliano di ridisegnare l’ovale del viso giocando con i capelli che contornano la faccia. Questo permette di ridurre le irregolarità del nostro volto e sfumarne i tratti.

Considera la frangia

La frangia è l’ideale per nascondere le nostre imperfezioni. Spesso le prime rughe si manifestano proprio sulla fronte e sono causa di molti dei nostri complessi. Giocare con la frangia è quindi un ottimo modo per nascondere le rughe, i solchi tipici della fronte. Meglio optare per una frangia leggera e affusolata se si ha il volto paffuto e per una frangia a tendina se si ha il viso ovale.

Valuta un taglio di capelli corto

Gli stylist consigliano a questa età di prediligere i tagli di capelli corti e destrutturati ideali per donare freschezza al volto. Esistono moltissimi tagli corti tra i quali scegliere e molti tagli consentono di giocare con le lunghezze sulla parte superiore e anteriore del viso, nella galleria che segue l’articolo troverai tantissimi esempi.

Prenditi cura del collo

La scelta di un taglio corto implica anche una maggiore attenzione e cura per la pelle del nostro collo che in realtà essendo una pelle molto sottile e delicata è la prima a tradire la nostra età. A 50 anni bisogna avere più cura della pelle del nostro collo e idratarla regolarmente con creme specifiche.

Valorizza il viso con le basette

Così come la frangia copre eventuali rughe sul sulla fronte, anche le basette sono un espediente per camuffare i segni del tempo soprattutto ad altezza delle orecchie.

La parola d’ordine a 50 anni è alleggerire

Esistono dei tagli che valorizzano l’incarnato e il viso stesso attraverso un effetto ottico che da l’illusione che la pelle sia particolarmente luminosa e i capelli particolarmente voluminosi. In linea di massima il taglio corto aiuta nel creare volume così come le tonalità calde come il caramello, il rame e il biondo oro rendono la carnagione meno pallida è spenta.

50 anni è un nuovo inizio non dovresti temere di osare e di avviare un importante metamorfosi partendo proprio dei tuoi capelli. Se i capelli bianchi ti mettono a disagio scopri tutte le tecniche per camuffare nel modo giusto. Regalati un taglio che sconti la tua età, che alleggerisca i tuoi lineamenti e che non ti faccia sentire piatta.

Se non ti senti pronta a tagliare i tuoi capelli dovresti accettare l’evidenza che i capelli lunghi a 50 anni non sublimano il tuo volto e non ti rendono giustizia, spesso ti appesantiscono e incurvano il tuo volto. Se proprio non riesci a deciderti per un taglio corto puoi camuffare i segni del tempo sui capelli lunghi schiarendo i tuoi capelli e optando per un taglio affusolato. Cerca di dare sempre movimento ai tuoi capelli prediligendo delle onde.

Se hai bisogno di una spinta ecco alcune foto che ti faranno ben comprendere come il taglio corto faccia miracoli sul viso delle donne over 50. Il taglio corto è sbarazzino e l’effetto svecchiante è garantito. In 50 anni avrai affrontato tante prove della tua vita e un colpo di forbice non potrà spaventarti. L’importante è scegliere il taglio adatto che ti permetta di restare in sintonia con te stesso e che ti faccia sentire felice e non pentita una volta che sarai uscita dal salone del tuo parrucchiere.

Sarà proprio lui a poterti consigliare al meglio sul taglio perfetto in funzione dei tratti del tuo viso e dei tuoi lineamenti.

Ecco alcune idee che potrebbero ispirarti da valutare insieme a lui, non temere di osare:

