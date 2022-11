La nail art in inverno si delina così: 15 immagini da cui potrai prendere spunto

L’inverno sta per arrivare e per celebrarlo possiamo iniziare a studiare quali saranno le nuove tendenze che governeranno nel mondo della nail art.

L’inverno è ormai alle porte e, come ogni nuova stagione che arriva, porta con sé una grande voglia di cambiamento.

Si dice che una donna che vuole modificare qualcosa nella sua vita parta dai capelli, ma perché invece non buttarsi sulle unghie?

Le tendenze inverno 2022-2023 parlano chiaro: possiamo dimenticare i dogmi che il mondo nail propone e accogliere quelle nuove, rinnovate, originali, che partono dai trend dark e arrivano alle nuance delicate e agli effetti artistici.

In questa stagione prenderanno vita due filoni distinti e separati, anzi addirittura opposti tra loro. Da un lato regnerà sovrana la tendenza pastello, quasi Barbiecore, dall’altro invece ci sarà il – tanto gradito per alcune donne – ritorno dello stile gotico.

E quindi prepariamoci a vedere praticamente ovunque tanto colori chiari come l’azzurro, il celeste, il rosa, quanto quelli scuri come il nero, ma anche le sue declinazioni meno strong dalle sfumature del rosse e bordeaux.

Ma non finisce qui, perché accanto a questi filoni si aprirà una terza strada: quella della nail art astratta. Sì quindi a strass, smalti metallici e applicazioni in 3D, che diventeranno per l’unghia dei veri e propri gioielli, ma sì anche al colo block e ai trend ispirati all’espressionismo astratto.

Detto ciò, ecco quali saranno le tendenze che regneranno sovrane per tutto l’inverno e che renderanno la nostra nail art creativa, originale, estrosa.

La nail art che regnerà sovrana in inverno

Quest’inverno la nail art parla chiaro: sì agli opposti, alle sovrapposizioni, agli eccessi. Si parte dai colori chiarissimi – come il celeste – per arrivare ai toni scurissimi, come il nero corvino: sulle nostro unghie potranno soggiornare tonalità anche molto diverse tra loro.

E non solo, perché le decorazioni saranno parte integrante della nostra manicure: potremo scegliere strass, brillantini, pietre e chi più ne ha più ne metta.

Come abbiamo anticipato, saranno i colori pastello a contrastare il grigiore delle giornate invernali. Chi ha detto che il freddo debba spazzare via i colori chiari?

Ecco che quindi coloreranno le unghie di tutte le donne le nuance piene, lucide, vivaci, soprattutto ad effetto laccato.

E non solo, perché addirittura la nail art in inverno potrà prendere in prestito alcuni elementi primaverili, come piccoli fiorellini stilizzati che andranno ad arricchire una base bianca, nera oppure colorata.

Ma non finisce neanche qui perché ci sarà spazio anche per le applicazioni metallizzate, che daranno vita a una manicure al contempo brillante e tridimensionale. Saranno ben accetti l’oro, l’argento, il titanio e chi più ne ha più ne metta.

“Tremate, le tendenze gotiche son tornate”. L’estetica punk ha fatto mille passo indietro e dai primissimi anni del 2000 è sbarcata nel 2022.

A darci una piccola – ma grande – anticipazione ci avevano pensato già le passerelle: quella di Marc Jacobs in particolare ci aveva dato un assaggio di quello che sarebbe successo dopo nel mondo della nail art in inverno.

Le unghie – rigorosamente lunghe e appuntite, quasi come fossero artigli – insomma si tingeranno di nero, con smalti laccati, lucidi, ma elegantissimi.

E non solo, perché ad arricchire lo styling ci penseranno i finish metallizzati che daranno vita ad una nail art intensa, sorprendente, originale. E poi ci penseranno anche gli elementi tridimensionali a movimentare la manicure dando vita a estrosi contrasti geometrici.

Direttamente dall’espressionismo astratto, arrivano nella nail art invernale i colori a contrasto che, quasi come se volessero riproporre una tela di Jackson Pollock, coloreranno le unghie come mai prima d’ora.

Colori chiari e scuri, anche molto diversi tra loro in pratica si incontreranno sulle mani di moltissime donne, dando vita a un effetto tridimensionale unico.

Continuerà a restare in piedi anche il color block che, con i suoi accostamenti cromatici, continuerà a sorprendere tutti.

Ecco per te di seguito la gallery in cui potrai trovare tante altre ispirazioni da cui prendere spunto quest’inverno.

Particolari in risalto

In inverno ci saranno due diversi filoni in fatto di nail art: i colori pastello e le tendenze dark

Ci sarà spazio per tutta la stagione per decorazioni tridimensionali

Sì all’effetto metalizzato

Consigliato per

Tutte le donne in cerca di ispirazioni sulla nail art invernale

Vantaggi

Quest’inverno i trend riusciranno ad accontentare tutti i gusti

Ci sarà spazio anche per colori vivaci, che combatteranno il grigiore della stagione

Largo spazio alla creatività, all’estro e alla fantasia

