L’argento torna come nuovo con questa astuzia che nessuno conosce

I tuoi accessori d’argento si sono anneriti e non sai come rimediare? Ecco il trucco che non conoscevi! Scopri in questa guida di stile targata CheDonna i trucchi per far tornare come nuovo l’argento e come mantenere i tuoi accessori preferiti al meglio!

Noi tutte possediamo i nostri gioielli preferiti. Molti sono dei cari ricordi, magari regali da parte di persone a noi molto importanti. Altri invece sono oggetti, collane, bracciali e quant’altro, che ci piacciono molto e che abbiamo acquistato spendendo anche parecchio. La maggior parte delle volte i nostri gioielli sono d’oro, bigiotterie, oppure d’argento. Questo è un materiale di cui ci innamoriamo a primo impatto, grazie alla brillantezza che lo costituisce. L’argento, però, ha una pecca: è un materiale che spesso e volentieri si annerisce. Allora finiamo per non utilizzare i nostri accessori preferiti perché si sono anneriti e hanno perso quella lucentezza di cui ci siamo innamorati. Come risolvere a questo problema? Con il trucco per l’argento che non conoscevi!

Spesso e volentieri troviamo inciso sui nostri accessori d’argento una dicitura, nello specifico “925”. Questa sta a sottolineare la lega dell’argento che compone i nostri accessori, nello specifico “argento sterling925”.

Cosa sta a significare? Ci spiega che l’argento dei nostri accessori non è puro al 100% ma al 92,5%. All’interno, infatti, sono contenuti metalli in lega, come ad esempio il rame.

Quest’ultimo elemento è la causa del colore nero sui nostri accessori, in quanto a contatto con l’ossigeno presente nell’aria provoca quel processo chimico chiamato “ossidazione”.

Risultato finale? I nostri bracciali preferiti o collane o anelli che tanto amiamo sono immettibili, in quanto hanno assunto un colore nero e spesso lasciano segni di colore anche sulla nostra pelle.

Ma nessuna paura! Abbiamo la soluzione che fa per voi! Infatti esiste un trucco infallibile per riportare come nuovo l’argento dei nostri accessori! Siete pronte? Iniziamo!

L’argento torna come nuovo e i nostri accessori tornano a completare i nostri look, con questo trucco infallibile!

Prima di scoprire il famoso trucco per migliorare l’argento e i nostri accessori dobbiamo tenere a mente un concetto: possiamo mantenere più a lungo l’aspetto dei nostri accessori se evitiamo alcune dinamiche. Ad esempio, evitiamo di indossarli mentre ci bagniamo oppure siamo in piscina. Evitiamo il contatto con agenti chimici come profumi, creme o altre sostanze. Queste piccole accortezze faranno si che i nostri accessori durino di più nel tempo!

Il trucco per togliere il colore nero dai nostri accessori ossidati è questo, e bisogna munirsi di poche cose:

prendete una piccola bacinella e riempitela di acqua calda o tiepida

versate tre cucchiaini di bicarbonato di sodio e mescolate

appena vedete che il bicarbonato crea una piccola schiuma mettiamo i nostri accessori d’argento. Mi raccomando, attenzione che siano composti d’argento e non da altri materiali, altrimenti rischierete di rovinarli.

dopo una decina di minuti toglieteli dalla bacinella, risciacquateli in acqua corrente fredda e tamponateli con un panno asciutto.

Il processo dovrebbe aver pulito correttamente i vostri accessori ridonandogli quell’aspetto lucente che caratterizza l’argento!

Ci avete già provato? Cosa aspettate! Prendete i vostri amati accessori e divertitevi a fare il piccolo chimico! Vi sarete divertite e avrete donato nuova vita ai vostri accessori!