Il paradiso delle signore anticipazioni: una visita stravolge Vittorio

Seguite il Paradiso delle signore? Ecco cosa succederà nelle prossime puntate in onda. Ci sarà una visita inaspettata che sconvolgerà Vittorio. Ecco di cosa si tratta!

Dopo numerose partenze, tanti arrivi ed abbandoni, Il Paradiso delle Signore è una serie Tv italiana che accompagna i nostri pomeriggi televisivi. Ambientata a partire dal 1956 quando la giovanissima Teresa Iorio lascerà il suo paese d’origine e il fidanzato impostole dal padre per trasferisce a Milano e iniziare a lavorare nel negozio di abbigliamento dello zio Vincenzo.

Da quel momento sono trascorse ben sette stagioni televisive e tante storie, intrighi e relazioni d’amore. Adesso ci troviamo nel 1963 nel dettaglio nel settembre. Ecco la trama della settima e ultima stagione del Paradiso delle Signore.

A Milano arriva Matilde Frigerio, cognata di Marco di Sant’Erasmo e moglie del fratello Tancredi. Grandi novità al Paradiso: Adelaide , ottenute le quote del Paradiso con l’inganno, si è insediata nell’ufficio di Vittorio assente quell’estate per una visita ai nipoti in America. Vista la detenzione di Gloria, il posto di capocommessa è stato affidato ad Irene. In sostituzione di Dora e Sofia, vengono assunte due nuove veneri, Clara ed Elvira. Stefania scrive il libro “La madre ritrovata” per cercare in tutti i modi di far scarcerare la madre. La ragazza riesce nell’impresa, anche grazie a Conti e al fidanzato Marco. Gloria torna al paradiso come capocommessa. Ezio fa richiesta dell’annullamento del matrimonio ma dopo la scarcerazione della moglie gli viene negato.

Il Paradiso delle signore: ecco cosa succederà nelle nuove puntate

Come vi anticipavamo la settima stagione de “Il Paradiso delle Signore” sarà ambientato nel 1963. I mesi scorrono via velocemente e ben presto i nostri protagonisti si troveranno a fare i conti con gli eventi tragici di quegli anni e che hanno cambiato la storia del mondo, soprattutto dell’occidente.

Nel corso delle prossime puntata del Paradiso delle Signore si indagheranno tematiche come la nascita del rock n’roll con i Beatles, la notizia dell’assassinio del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy e tanti altri.

Nelle nuove puntate in onda Matilde (Chiara Baschetti) avrà un aspro diverbio con Vittorio (Alessandro Tersigni) a causa della scoperta dell’abito copiato a Maria (Chiara Russo) da Flora (Lucrezia Massari). Conti a quel punto temerà che la bella Frigerio possa lasciare il grande magazzino e dunque si affretterà a rivelarle di voler continuare a lavorare con lei. Sarà proprio quello il momento in cui si apprenderà della morte di Kennedy che sconvolgerà per sempre Vittorio.

Molto sconvolto per la tragica fine del Presidente degli USA, Vittorio riceverà a sorpresa una toccante visita di Matilde. Sarà il primo vero gesto di apertura da parte di uno dei due?