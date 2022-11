Dopo l’addio a Uomini e Donne, Ida Platano ha rotto il suo silenzio postando sui social un messaggio proprio per la sua nemica numero uno.

A Uomini e Donne comincia a sentirsi la mancanza di Ida Platano, che ha lasciato il programma insieme ad Alessandro. Per molti l’addio della Platano alla trasmissione che l’ha resa famosa in tutta Italia è stata davvero inaspettata, un fulmine a ciel sereno. In molti, infatti, speravano in un ritorno di fiamma con il nel tenebroso Riccardo Guarnieri, che però non si è mai concretizzato, nonostante l’interesse che ancora (sembra) provare per lei il fascinoso corteggiatore.

Dopo un po’ di giorni dal suo (definitivo?) addio al programma, Ida è tornata a farsi sentire e ha voluto rendere un tributo proprio a colei con cui si è scontrata diverse volte nel corso della trasmissione: Tina Cipollari.

Ida Platano, il messaggio a Tina Cipollari non passa inosservato

La parrucchiera siciliana (che ha conservato nel tempo un ricordo molto doloroso) ha infatti postato sul suo profilo Instagram una frase detta qualche tempo fa dalla Cipollari che a quanto pare ha un significato profondo per lei.

“Nessuna può valere più di te stessa. Ricordati queste parole. Nessun uomo vale più di te”. Una frase molto importante e significativa della quale pare proprio che la Platano (che molti pensano si sia rifatta) intenda fare tesoro. Dopo tutti questi anni di presenza nello studio di Maria de Filippi, infatti, Ida ha di sicuro potuto imparare molto sua su stessa che sulle sue esigenze in amore. Il “passo falso” con Guarnieri è stato doloroso e le ripercussioni sono state numerose.

Eppure Ida ha trovato la forza di rialzarsi dopo la profonda delusione e trovare quello che sembra essere l’uomo giusto per lei. Che le cose con il bel Alessandro stiamo andando bene o meno non ci è dato saperlo, appunto perché entrambi hanno deciso di tenere la loro storia lontana dall’occhio scrutatore della stampa e dei media. Ma secondo Tina Cipollari la possibilità che tra i due si sviluppi qualcosa di vero e profondo è davvero minima, dal momento che Ida non è mai apparsa molto presa di Alessandro. A ogni modo, staremo a vedere cosa succederà. Noi non possiamo fare altro che augurare il meglio a questa nuova coppia!