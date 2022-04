Ida Platano rifatta? Spunta la foto che svela la verità

Ida Platano rifatta? La bellissima dama del trono over ha ceduto al fascino della chirurgia estetica? Ecco la foto che svela la verità.

Ida Platano è indubbiamente una delle star del trono over di Uomini e donne. Molto amica di Gemma Galgani, è tornata in trasmissione dopo la fine della storia con Riccardo Guarnieri. Da quanto è tornata in studio, si è tuffata in nuove conoscenze aprendo il suo cuore prima a Marcello e poi a Diego Tavani e Alessandro Vicinanza. Il primo ha successivamente lasciato la trasmissione mentre Diego e Alessandro, anche dopo la fine della frequentazione con Ida sono rimasti in trasmissione.

Mamma di un bambino e con un matrimonio finito alle spalle, Ida sogna il grande amore. Nelle scorse settimane, ricordando la sua storia con Riccardo Guarnieri, si è lasciata andare alle emozioni ammettendo di temere di non poter provare più ciò che ha trovato con Riccardo.

Proprio il cavaliere pugliese è tornato in trasmissione dopo una lunga assenza. Riccardo ha spiegato di essere ancora single e, dopo un confronto con Ida, ha ballato con lei. I due, inoltre, si sono intrattenuti a parlare in studio dopo l’ultima registrazione scatenando la reazione di Tina Cipollari, furiosa di fronte all’avvicinamento dei due come hanno svelato le anticipazioni della pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” di Lorenzo Pugnaloni.

La Platano resta una delle dame più belle e corteggiate presenti in trasmissione. Esattamente come Gemma che è cambiata tanto dalla prima puntata del trono over ad oggi, anche Ida ha cambiato la propria immagine. La domanda che tutti si pongono, tuttavia, è se abbia ceduto al fascino della chirurgia estetica.

Ida Platano ha ceduto al ritocchino? Spunta la foto con Giacomo Urtis

Gemma Galgani ha ammesso di essersi rifatta il seno scatenando anche la reazione di Tina Cipollari che, nel corso delle varie puntate, ha spesso commentato la scelta della dama di Torino di cedere alla chirurgia estetica. Avrà fatto la stessa scelta anche Ida? Bellissima e con un fisico in perfetta forma, sin dalla prima puntata a Uomini e Donne, Ida ha sempre incantato tutti con la sua bellezza.

Una bellezza che è diventata sempre più evidente nel corso del tempo. C’è, tuttavia, chi crede che anche Ida abbia ceduto al ritocchino. I rumors sono nati dopo la pubblicazione di una foto in cui la dama si mostra insieme a Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip come potete vedere qui in basso.

Come ha scritto lei stessa, dunque, Ida ha scelto di sottoporsi ad un trattamento multivitaminico al viso che agisce sui segni dell’età. Bellissima e radiosa, riuscirà a trovare l’amore?