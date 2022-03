Gemma Galgani è ormai un volto notissimo della TV, per anni impegnata sul set del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma vi ricordate com’era la showgirl qualche anno fa? Ecco com’è cambiata Gemma Galgani nel tempo.

Gemma Galgani è una delle protagoniste assolute del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne, dove per anni ha dato spettacolo con i suoi feroci litigi con l’altra icona della trasmissione, Tina Cipollari. Siamo ormai abituati a vederla in studio sempre perfetta nel trucco e nella messa in piega, ma vi ricordate com’era qualche anno fa? Un cambiamento che ha sbalordito tutti!

Da più di dieci anni Gemma Galgani fa parte del cast fisso di Uomini e Donne. Per tutti questi anni la dama torinese non ha perso occasione di raccontare le sue esperienze amorose tormentate, dando vita a veri e propri teatrini con la complicità di Tina Cipollari. Sembra, però, che ultimamente il pubblico stia iniziando a stancarsi di lei e delle sue lamentele, che pur hanno ravvivato molte puntate, e questo avrebbe spinto la De Filippi a concederle sempre meno spazio all’interno del programma.

Molti fan si sono detti preoccupati di un’eventuale allontanamento della Galgani dalla trasmissione che l’ha resa celebre, altri sono rimasti semplicemente indifferenti di fronte alla riduzione dello spazio concessole nello show di Canale 5. Gemma è davvero vicina all’esclusione dal programma? Solo il tempo potrà dircelo. Ma vi ricordate com’era la Galgani qualche anno fa? La showgirl ha effettuato un vero cambio di stile che ha stupito tutti.

Com’è cambiata Gemma Galgani dagli esordi in TV

All’inizio della sua carriera in TV Gemma Galgani era decisamente diversa da come appare oggi (se si guardano le sue foto da giovane, poi, si può davvero dire che fosse bellissima) . Dal suo esordio a Uomini e Donne, avvenuto nel 2008, Gemma si è davvero trasformata, migliorandosi anno dopo anno non solo nello stile ma anche nel trucco e nell’acconciatura. La showgirl avrebbe anche optato per qualche leggero intervento estetico.

Da come si può notare nella foto, infatti, i denti appaiono oggi molto più bianchi e dritti rispetto a qualche anno fa e ora Gemma può vantare un sorriso davvero smagliante. Sembra anche che la Galgani abbia fatto ricorso al botox (scelto anche da un altro noto personaggio dello spettacolo) per perfezionare il tono del viso e ringiovanirlo. Anche i capelli sono molto più curati rispetto al passato e di un biondo decisamente più vivo e luminoso. Questi cambiamenti la aiuteranno a trovare finalmente l’amore della sua vita? Staremo a vedere, noi intanto incrociamo le dita per lei!