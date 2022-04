Pelle luminosa: ottienila in modo naturale evitando errori da principiante

Pelle luminosa, puoi ottenerla anche in modo naturale, utilizzando degli ingredienti che troverai nella tua cucina.

Con la grande varietà di prodotti per la cura e la bellezza disponibili sul mercato, diventa difficile prendere la decisione corretta sul regime di cura della pelle. Ma prima di investire in questi prodotti non proprio economici, perché non guardare nella propria cucina?

Proprio così, ci sono degli ingredienti naturali che potrai tranquillamente utilizzare per ottenere una pelle sana e luminosa. Scopriamoli insieme.

Pelle luminosa, gli ingredienti per una cura fai-da-te

Strano ma vero. Non hai bisogno di ricorrere a prodotti particolari o troppo costosi. Infatti, ti basta andare in cucina per trovare la soluzione giusta, e anche quella più economica.

Per te abbiamo stilato 7 ingredienti, facilmente reperibili, per aiutarti ad ottenere una pelle naturalmente luminosa.

Aloe Vera per una pelle luminosa

Essendo ricca di vitamine e antiossidanti, l’aloe mantiene la pelle luminosa e morbida. Aiuta anche a guarire più velocemente nel caso in cui la pelle abbia affrontato un trauma come l’esposizione al sole, le punture d’insetto, ecc…

Oltre a mantenere la pelle idratata, l’aloe vera migliora anche l’elasticità della pelle. Basta raschiare la polpa dell’aloe vera dalle foglie e applicarla direttamente sul viso. Lasciala agire per 15-20 minuti e sciacquare con acqua tiepida.

Latte

Questo ingrediente facilmente reperibile ha numerosi benefici. La nostra pelle contiene tirosina che è un ormone che controlla la melanina. Il latte controlla il livello di questo ormone per darti una pelle luminosa. Il latte crudo è la forma più efficace di latte e può essere applicato direttamente sulla pelle.

Cetriolo

Più adatto alle pelli acneiche, sensibili e secche, il cetriolo elimina anche la pelle screpolata e le occhiaie. I cetrioli sono in grado di rendere la pelle idratata ed elastica. Applica quindi il cetriolo tagliato sul viso come impacco, in alternativa usa il succo di cetriolo e lascialo riposare per qualche minuto. Risciacqua poi con acqua fresca.

Papaya

La papaia contiene un importante ingrediente di bellezza conosciuto come papaina. Questa non è solo buona per il fegato, ma ha anche proprietà schiarenti che possono ridurre le macchie e schiarire le cicatrici.

Agisce anche come un efficace esfoliante naturale e rimuove le cellule morte della pelle. La papaya è principalmente benefica per la pelle secca. Basta macinare la papaia in un mixer e applicare l’impasto sul viso. Dopo che si è asciugata, risciacquala con acqua tiepida.

Curcuma

Grazie alla sue proprietà antibatteriche, questa spezia non solo aggiunge sapore al tuo cibo, ma ti regala anche una pelle luminosa. Con le sue proprietà antinfiammatorie, la curcuma aiuta anche a sbarazzarsi del gonfiore.

Il modo più semplice per applicare la curcuma sul viso è fare una pasta densa con polvere di curcuma, farina di gram e latte o acqua. Lascia che la pasta si asciughi e si depositi sul viso e poi rimuovila con dell’acqua fresca.

Yogurt per ottenere la pelle luminosa

Ricco di acido lattico, lo yogurt idrata la pelle e le dà una luminosità naturale. Non solo, si dice che riduca anche le rughe e le linee sottili, i segni dell’abbronzatura e le occhiaie. Lo yogurt ha numerosi benefici che includono la riduzione dello sviluppo dell’acne e il rilassamento della pelle.

Oltre a consumarlo direttamente, si può aggiungere lo yogurt anche al viso con dei dischetti di cotone e lasciarlo riposare per 15-20 minuti prima di risciacquarlo con acqua tiepida.

Banana

Arricchite di potassio e vitamine, le banane hanno proprietà idratanti e idratanti. Calmano la pelle e riducono anche le cicatrici dell’acne e la pigmentazione, regalando una pelle luminosa e splendente. Le banane possono essere schiacciate e applicate direttamente sulla pelle.

In alternativa, si può anche fare un impacco per il viso con banana, miele e succo di limone. Non ti resta che schiacciare una banana matura, aggiungere un cucchiaino di miele e uno di succo di limone. Fatto ciò, applica l’impacco sul viso per 15-20 minuti prima di sciacquarlo con acqua fresca.