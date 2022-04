Dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip: ecco com’è oggi

Ha partecipato nel 2022 alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e nel 2006 alla quarta edizione dell’Isola dei Famosi. Ecco com’è diventata oggi e cosa fa nella vita

Quante volte ci siamo chiesi “che fine ha fatto” quella persona? Che sia una veline, showgirl, attore, attrice o giornalista. Oggi vi vogliamo parlare di una ex soubrette nonché velina che ha spopolato in televisione e che ancor prima aveva una carriera di successo nel mondo della moda.

Vi ricordate Fernanda Lessa? Oggi vogliamo parlarvi proprio di lei.

Nata a Rio de Janeiro il 15 aprile del 1977 a 17 anni inizia la sua carriera nel mondo della moda. Ma la notorietà arriva in Italia grazie ad una pubblicità che la vede affiancata al campione neroazzurro Bobo Vieri. Questo spot televisivo ha suscitato molto scalpore perché ha generato una serie di pettegolezzi circa una presunta relazione fra i due (nonostante Vieri fosse già impegnato sentimentalmente con l’ex velina di Striscia La Notizia, Elisabetta Canalis).

Dopo questa fortunata pubblicità, Fernanda ha avuto modo di mostrarsi nei panni di conduttrice in programmi di moda come Moda mare a Porto Cervo e Oltremoda. Inoltre negli anni ha preso parte a numerosi reality e programmi televisivi.

Nel 2006 ha fatto parte del cast dell’Isola dei Famosi, era la quarta edizione condotta da Simona Ventura. Successivamente ha partecipato a Ciao Darwin nel 2019 fino all’ultima esperienza televisiva del 2020 con il Grande Fratello Vip. In questa occasione, Fernanda ha avuto modo di mostrarsi senza veli rivelando di essere una persona socievole e solare e questo l’ha premiata. Infatti la sua permanenza dentro la casa più spiata d’Italia è stata di 78 giorni.

Ma cosa fa oggi Fernanda? Scopriamolo insieme!

Fernanda Lessa, dopo la moda e il Grande Fratello Vip: ecco cosa fa oggi

Dopo la sua ultima esperienza televisiva in qualità di inquilina della casa più spiata d’Italia, Fernanda Lessa è tornata a vivere la sua quotidianità e a fare ciò che più le piace: la moda!

Dopo le numerose esperienze televisive e l’essere stata per lungo tempo al centro dei pettegolezzi, Fernanda adesso vive una vita un po’ più serena, un po’ più fuori dai riflettori televisivi e dai microfoni.

Ciò non vuol dire che Fernanda sia sparita dai radar, infatti continua a rimanere nota, in quanto è stata una delle protagoniste indiscusse del primo decennio del 2000.

Inoltre è molto attività sui suoi canali social dove mostra ai suoi 82,5 mila follower la sua vita con scatti insieme al marito Luca Zocchi, imprenditore che lavora nel campo dell’organizzazione di eventi o ai figli avuti con il musicista, tastierista dei Subsonica, Davide Dileo (in arte Boosta) e continua a fare la modella pubblicando scatti che la ritraggono con brand.

Riguardo alle esperienze televisive, Fernanda non ha detto di no. La donna infatti continua ad apparire in televisione, soprattutto in programmi come Ogni Mattina, Detto Fatto etc. seppur in modo più sporadico.